Tanjevic'in gözü 2010'da

12 Dev Adam 880. maçına çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 maçta aldıkları 3 galibiyetle rehavete kapılmayacaklarını, grup lideri olarak finallere gitmek istediklerini söyledi.Tanjeviç, Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine yaptığı açıklamada, şu anda grupta çok iyi bir durumda olduklarını belirterek, ''Bu saatten sonra rahatlayarak, 'Çok iyiyiz, her şey tamam' gibi düşüncelere kapılacak lüksümüz yok. 3 maçımızı da kazandık ve bundan sonra da en azından 2 maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımız bir maç bile bizi finallere taşıyabilir, ama biz grup lideri olarak finallere gitmek istiyoruz'' dedi.''Turnuva öncesinde böyle bir tablo bana sunulsaydı, maçları oynamadan kabul edebilirdim'' diyen Sırp teknik adam, bundan sonra yapmaları gerekenin takımın konsantrasyonunu devam ettirmek olduğunu söyledi.Takım içinde büyük bir arkadaşlık havası bulunduğunu anlatan Tanjeviç, ''Tam anlamıyla 'takım olduk' diyebilirim. Tecrübeli oyuncularımız, gençlerimize yardım ediyor. Genç oyuncularımız da ağabeylerini mahcup etmemek için uğraşıyor. Maç esnasında topu paylaşıyorlar, yardımlaşıyorlar, sahada yapılması gereken ne varsa onu yapıyorlar. Bu anlayışımızı ve performansımızı son 3 maçımızda da devam ettirmemiz gerekiyor'' diye konuştu.Bogdan Tanjeviç, hazırlık döneminde yaşadıkları sakatlıkların kendilerini olumsuz etkilediğini, ancak uzun oyuncularından Fatih ve Kerem Gönlüm'ün çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyledi.Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaptıkları 2 maçta taraftarın ''Muhteşem'' olduğunu dile getiren Tanjeviç, ''Yılın bu zamanında, ramazan ayı içinde bu kadar çok taraftarı salonda görmeyi beklemiyordum. Dolu salona oynamak ve taraftarlarınızın desteğini arkanızda hissetmek takım için ateşleyici bir güç. Bundan kimsenin şüphesi yok. Fransa maçında yaklaşık 10 bin taraftarımız arkamızdaydı. Onlardan büyük bir güç aldık'' dedi.Bogdan Tanjeviç, elindeki kadroyu 2009 Avrupa Şampiyonası ve Türkiye'de yapılacak 2010 Dünya Şampiyonası için hazırladığını belirterek, ''Ben elimden geldiğince genç oyunculara şans vererek, onları bu iki önemli turnuvaya hazır hale getirmeye çalışıyorum. Tecrübe kazanmalarını istiyorum'' dedi.Genç oyuncuların kendi kulüplerinde milli takımdaki şansı bulamadıklarından yakınan Sırp çalıştırıcı, ''Milli Takım'da forma giyen genç oyuncular, kendi kulüp takımlarında da yeterli süreleri bulmalılar. Bu şekilde, 2009 ve 2010 yıllarındaki turnuvalarda, Milli Takım'a çok daha fazla katkıları olacaktır. Şu an Milli Takım'da forma giyen genç oyuncularım, 2010 Dünya Şampiyonası'ndaki A Milli Takım'ın iskeletini oluşturacaklar'' şeklinde konuştu.Tanjeviç, Pekin'de düzenlenen 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ABD'nin dünyanın en iyi basketbol ülkesi olduğunu ispatladığını, İspanya'nın da Avrupa'daki belki de en önemli basketbol ülkesi olduğunu gösterdiğini anlatarak, ''En büyük pişmanlığım orada mücadele edemememiz oldu. Çok şey kaçırdığımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası'nda biraz daha iyi oynayarak, olimpiyatlara gidebilecek bir derece almalıydık'' dedi.