Tanjevic'in ABD maçı öncesi konuşması veda mıydı?

T24 - Sert mizacıyla tanınan Tanjevic, ABD maçı öncesi öğrencileri ile duygu yüklü bir konuşma yaparak “Biliyorum, hepiniz hastalığım nedeniyle olağanüstü bir gayret gösteriyorsunuz” dedi.







39 yıllık kariyerini finalle taçlandıran Karadağlı coach, daha sonra kendini tutamayıp bir anda ağlamaya başladı. Hocalarına alkışlarla karşılık veren oyuncuların da gözlerinden damlalar boşandı.

ABD maçı sonrası hüzün



Basketbol Milli Takımı'nın 13. Dev Adam'ı Karadağlı çalıştırıcı Bogdan Tanjevic'in, o görenleri hep şaşırtan sert mizacı ve esprili hali, ABD finali öncesi yerini hüzne bırakıyordu…Gerçi rahatsızlığı nedeniyle de bu sene kendini saha içinde fazla hırpalayamıyor, ama bunun da sebebini yine mütevazi bir biçimde “Oyuncularım beni hiç yormuyor, dediklerimi sahada harfiyen yerine getiriyor. Ben de onun için onlara her zamanki gibi ayağa kalkıp, bağırıp çağırmıyorum” diyordu…

Hem ağladı hem ağlattı



Habertürk'ün haberine göre; ABD ile oynadıkları final maçı öncesinde otelde oyuncularla yaptığı son toplantıda Tanjevic o bilinen katı ve sert uslubunu yıllar sonra bir kenara bırakıp, bu kez duygu yüklü bir konuşma yapıyor, ağzından dökülen birkaç cümlenin ardından göz yaşları sel olup, akıyordu. Oyuncuları etrafına toplayan Boşa, 39 yıllık coachluk kariyerinin de finali anlamına gelen maç öncesi hem ağlıyor, hem de ağlatıyordu.

Devler de dayanamadı



12 Dev Adam'a, finale gelene kadar gösterdikleri müthiş performanstan ötürü teşekkür eden Karadağlı coach, "Biliyorum, hepiniz hastalığım nedeniyle elinizden gelenin daha fazlasını yapmak için olağanüstü bir gayret gösteriyorsunuz. Zaten geldiğimiz nokta da bu anlamda ne derece başarılı olduğunuzu kanıtlıyor. Milli formaya ve bayrağa olan aşkınızı ve hem de bana olan sevginizi bu şekilde göstermeniz beni çok mutlu etti" diyor ve ardından kendini tutamıyordu. Göz yaşları yanaklarından sicim gibi akan Boşa'ya, bu duygu yüklü konuşmanın ardından büyük bir alkışla karşılık veren oyunculardan da "kopup" gözyaşı dökenler ekleniyordu.



Milli Takım'daki misyonunu tamamlamak ve yıllardır emek verdiği Ay-Yıldızlı takımla yoluna baş koyduğu başarıyı elde edebilmek için hayatını riske eden Tanjevic, kariyerinin belki de son maç toplantısını böylece yaşlı gözlerle, yıllardır özlemini çektiği “zafer göz yaşlarıyla” noktalıyordu



