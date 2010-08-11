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Spor

Tanjeviç, sağlığını hiçe sayarak takımın başına geçti

Milli Takım Coachu Bogdan Tanjevic, Dünya Şampiyonası’nda takımını yalnız bırakmamak için sağlığını hiçe saydı.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Milli Takım Coachu Bogdan Tanjevic, Dünya Şampiyonası’nda takımını yalnız bırakmamak için sağlığını hiçe saydı. Kanser tedavisi gören ünlü antrenör, kemoterapi tedavisini erteledi.



12 Dev Adam’ın tecrübeli coachu Bogdan Tanjevic, Dünya Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmamak için sağlığını tehlikeye attı. Rahatsızlığı nedeniyle şampiyonada Milli Takım’ın başında olup olamayacağı merakla beklenen ancak 1 Ağustos’ta mesaiye başlayan Tanjevic, doktorlarını değil kalbinin sesini dinledi...

　

　

　

"Yok sayamazdım"

　

Kolon kanserine yakalanan ve geçirdiği ameliyat sonrası kemoterapi tedavisi gören Karadağlı coach, dev turnuvanın final grubumaçlarına rastlayan kemoterapi seansını erteleme kararı aldı. Şampiyona öncesi son hazırlık etabı olan ve 21-23 Ağustos’ta Ankara’da düzenlenecek Efes Pilsen Mini World Cup öncesi 19 Ağustos’ta 5. kemoterapi seansına girecek olan 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 9 Eylül’deki 6. seansını Dünya Şampiyonası’na rastlaması nedeniyle ileri bir tarihe kaydırdı. Doktorlarının uyarılarına kulak asmayan Tanjevic, HABERTÜRK’e verdiği demeçte “Bu kadar yıldır hazırlık yaptığımız bir şampiyonayı bir seans için yok sayamazdım. Tedavime şampiyona sonrasında devamedeceğim” dedi.

　

　

　

‘Teşekkür etmeliyiz’

　

Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, Tanjevic’in göstermiş olduğu özveri nedeniyle kendisine teşekkür borçlu olduklarını söyledi. Erdenay, “Tanjevic Dünya Şampiyonası için sağlığını bile bile riske atıyor. Bence herkesin böyle bir özveride bulunduğu için ona teşekkür etmesi lazım” diye konuştu.

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