Tanjevic oyundan memnun



A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Bogdan Tanjevic, taraftarın da desteğiyle Belçika'yı zorlanmalarına rağmen yenmeyi başardıklarını söyledi.



2009 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Belçika'yı 80-64 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, grup lideri olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etmenin sevinci yaşanıyor.



Milli takım baş antrenörü Bogdan Tanjevic, Belçika karşısında güzel bir oyunla galibiyeti aldıklarını söyledi.



Tanjevic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları 5 maçta da güzel mücadele ettiklerini belirterek, ''Güçlü takımlara karşı oynadık. Belçika karşısında ilk 30 dakika zorlandık. Belçika bu dakikalarda tehlikeli oynadı. Kazanmak için mücadele etti. Taraftarlar da bizi yalnız bırakmadı. Bu desteği arkamızda hissettik'' dedi.





Grupta son maçlarını Fransa ile yapacaklarını hatırlatan Tanjevic, ''Fransa'ya kazanmak için gideceğiz. Bu kolay olmayacak'' derken, maçın son dakikalarında aldığı teknik faulle ilgili bir soruyu, ''Üç kez oyuncumuza tehlikeli şekilde faul yapıldı. Hoş olmasa da buna tepki gösterdim'' diye yanıtladı.



Milli takım kaptanı Hidayet Türkoğlu da takım olarak istedikleri mücadeleyi en iyi şekilde sergilediklerini söyledi.

