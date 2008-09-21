Tanjevic: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, güçlü rakibi Fransa'yı 80-78 yenerek grup maçlarını 6'da 6 tamamlaması, Türk takım kafilesinde büyük sevinç yarattı.



Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bogdan Tanyeviç, oyuncuları ile gurur duyduğunu belirterek, turnuva öncesi kendilerini eleştirenlere de iyi bir ders verdiklerini söyledi.



Turnuva öncesi genç ve tecrübesiz oyuncuları takıma aldığı için bazı meslektaşları tarafından acımasızca eleştirildiğini ifade eden Tanyeviç, ''Bu oyuncular sahada neler yapacaklarını herkese gösterdiler. Eleme grubunda tek altıda altı yapan Türk takımı'' diye konuştu.



Federasyon Başkanı Turgay Demirel de takımın son iki aydır özveriyle çalıştığını belirterek, başta Tanyeviç olmak üzere bütün takımı tebrik ettiğini söyledi.



Maçın kazınılmasında önemli rol oynayan Fatih, takım ruhuyla hep birlikte başarıyla mücadele ettiklerini ve yine takım olarak kazanmayı bildiklerini söyledi. Fatih, ''Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz'' dedi.



Takımın oyun kurucusu Ender ise Fransa'yı ilk defa evinde yenmeyi başardıkların ifade ederek, çok önemli başarı elde etkilerini söyledi.



Fransa'ya finallere gitme hakkını elde edip geldiklerin hatırlatan Ender, turnuva öncesi söz verdikleri gibi 6 maçı da kazanmaktan mutlu olduklarını söyledi.