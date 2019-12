Tanjevic: Mücadele ettik

Fenerbahçe Ülker Antrenörü Bogdan Tanjevic, Tau Ceramica karşısında galibiyet için sonuna kadar mücadele ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.





Basketbolda ULEB Erkekler Avrupa Ligi (C) Grubu'nda 2008-2009 sezonunun açılış maçında deplasmanda İspanya'nın TAU Ceramica takımına 80-70'lik skorla yenilen Fenerbahçe Ülker'de, antrenör Bogdan Tanjevic, ''Galibiyet için sonuna kadar mücadele ettik'' dedi.



Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Tanjevic, her iki takımın da Avrupa Ligi'nin açılış maçına yakışır bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayarak, ''Avrupa Ligi'nin açılış maçının basketbolseverler için zevkli geçtiğini söyleyebilirim. Her iki takım da güzel bir oyun ortaya koydu. TAU Ceramica galibiyeti hak etti, ancak biz de galibiyete çok yaklaştık. Zaman zaman rakibimizi 5 sayı farkla takip etsek de galibiyete ulaşamadık. Her iki takımın da önemli eksikleri vardı. Rakibimiz, Tiago Splitter ve Sergi Vidal'dan yoksunken, biz ise ilk 5'te başlayan Ömer Aşık, Gordon Giricek, Semih Erden ve Ömer Onan gibi önemli oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Semih Erden ve Ömer Aşık sezonun ikinci yarısına kadar forma giyemeyecek. Her şeye rağmen, maçın sonuna kadar galibiyeti kovaladık ve galibiyeti son dakikalarda kaybettik'' diye konuştu.