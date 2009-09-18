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Spor

Tanjevic: Küçük ayrıntılar maçın sonucu belirledi

Milli Takım başantrenörü Bogdan Tanjeviç, Yunanistan maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

18 Eylül 2009 03:00

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'a 76-74 yenilen ve madalya şansını yitiren (A) Milli Takım'da başantrenör Bogdan Tanjeviç, istatistiklerin her şeyi gösterdiğini söyledi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bogdan Tanjeviç, gerekçeler için istatistiklere bakmanın yeterli olacağını kaydederken, “Küçük ayrıntılar, maçın sonucunu belirledi. Çok fazla hücum ribaundu verdik. Ömer Aşık her zaman olduğu kadar iyi oynayamadı. Böyle psikolojik maçlarda etkili olamıyor. Diğer oyuncular da bekleneni veremedi. Ama iyi mücadele ettik” dedi.

Hidayet Türkoğlu'nu son periyoda sakladığını aktaran Sırp teknik adam, bu oyuncunun maça iyi başlayamadığını, 3. çeyreği de dinlenerek kenarda geçirdiğini dile getirirken, kalan bölümde ise etkili olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, milli oyuncu Sinan Güler ise Yunanistan karşılaşmasıyla ilgili olarak, “Serbest atışlardaki yüzdemiz ve verdiğimiz hücum ribaundları sonuca etki etti. 2 maç üst üste kaybetmek bizi üzdü. Turnuvanın kalan bölümünde en iyi yerde bitirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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