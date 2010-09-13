Tanjevic: Kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum

T24 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam, TBMM Başkanı Şahin'i ziyaret etti. Mecliste gerçekleştirilen ziyarete Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Milli Takım Antrenörü Bogdan Tanjeviç, teknik heyet ve idaricilerle milli basketbolcular yer aldı.



Türkiye'de Tanjevic kadar sevilen bir başka yabancı antrenöre rastlamadığını dile getiren TBMM Başkanı Şahin, "Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gösterilen başarı Türk milletini gururlandırdı. Milletimizin gönlünde sizler şampiyonsunuz. Bu başarı Türkiye'de basketbolun daha fazla sevilmesine yol açtı. Artık basketbola yönelik ilgi de futbola önemli ölçüde yaklaştı. İleride daha büyük başarılar da yakalanabilir. Tanjeviç bizim kadar bizden oldu. Türkiye'de onun kadar sevilen bir başka yabancı antrenöre rastlamadım. Bu başarıda onun payı çok büyüktür. Kendisini bizden biri olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de daha uzun süre kalmasını arzu ederim. Tabi takdir kendisinindir" dedi.



Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ise, "12 dev adam, hem Türk halkının beklentilerini, hem de kendilerine verilen desteği boşa çıkartmadı. Basketbolcular hayatları boyunca unutamayacakları ve her zaman gurur duyacakları bir başarıyı yakaladılar. Bundan sonraki hedefimiz 2012 olimpiyatlarına katılarak başarı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Finalde iyi oynayamadıklarını belirten Kerem Tunçeri, "Bu nedenle buruk bir sevinç yaşadık. Biraz yorgunluk da vardı. Başka bir gün olsa yenebilirdik. Bu bir başlangıç olsun diyoruz" diye konuştu.



Takım kaptanı Hidayet Türkoğlu, "Elde ettiğimiz başarı uzun yıllar, torunlarımıza kadar anlatabileceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.



Son olarak Başantrenör Bogdan Tanjeviç de, "Türk insanı bana büyük destek verdi. Kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum. Kendimi aile içinde gibi hissettim" şeklinde konuştu.



Daha sonra Federasyon Başkanı Demirel ve Antrenör Bogdan Tanjeviç, Meclis Başkanı Şahin'e, 12 dev adamın fotoğraflarının yer aldığı bir tablo ve şampiyona anısına hazırlanan ve iki basketbolcunun mücadelesini betimleyen bir heykelcik hediye etti. Akabinde ise Milli Basketbolcular, Meclis merdivenlerinde Şahin'le hatıra fotoğrafı çektirdi. 12 dev adam, Meclis ziyaretinin ardından Başbakanlığa geçti.





