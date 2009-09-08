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Spor

Tanjevic: Kazanarak başladık, çok mutluyuz

Tanjevic, "Böyle turnuvalara kazanarak başlamak önemli ve biz de çok mutluyuz" şeklinde yorumladı.

08 Eylül 2009 03:00

A Milli Takım Antrenörü Bogdan Tanjevic, Litvanya karşısında alından galibiyeti, "Böyle turnuvalara kazanarak başlamak çok önemli ve biz de çok mutluyuz" şeklinde yorumladı.

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'na Litvanya galibiyetiyle başlayan A Milli Basketbol Takımı'nda, antrenör Bogdan Tanjevic, oyuncularının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tanjevic, özellikle ilk kez bu kadar serbest atış atarak maç kazandıklarını belirtirken, ''Oyuncularımın ilk yarıda ve ikinci yarıdaki mücadelesinden memnunum. Hücum ve savunmamızı iyi seviyede tuttuk. Böyle turnuvalara kazanarak başlamak çok önemli ve biz de çok mutluyuz. Bu oyunumuzu gelecek maçlarda da sürdürmeliyiz'' dedi.

Milli oyuncu Ender Arslan ise toplantıda yaptığı açıklamada, şampiyonaya kazanarak başlamanın kendileri için önemine değinerek, ''İyi başlamak bizim için çok önemliydi. Zaman zaman basit hatalar yaptık ama önemli olan mücadelemiz ve kazanmış olmamız. Artık bu maç geride kaldı ve bir başka maç olacak. Biz ona da hazır olmalıyız'' ifadesini kullandı.

Bu arada, maç öncesi ateşi çıkan ve otele dönen Ömer Onan'ın durumunun bugün netlik kazanacağı, Litvanya maçında sol ayak bileği burkulan Engin Atsür'ün ise maçta oynamasının zor olduğu belirtildi.

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