-TANJEVİC: İYİ OYUNU MAÇIN GENELİNE YAYDIK ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Rusya'yı 65-56 yenen (A) Milli Takım'da, antrenör Bogdan Tanjevic, ''İyi oyunu maçın geneline yaydık. İyi savunma yaptık ve kazandık'' dedi. Tanjevic, maçın ardından yapılan basın toplantısında, iki ayrı takımla benzer birer maç oynadıklarının belirterek, ''Takımım her 2 maçta da benzer seviyede efor sarf etti. İyi oyunu maçın geneline yaydık. İyi savunma yaptık ve kazandık'' diye konuştu. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ise Rusya'yı tebrik ederek, şunları söyledi: ''Rusya uzun ve atletik oyunculara sahip iyi bir takım. Hedefimiz belli. Her takımı ciddiye alıyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Yarınki aranın ardından grup birinciliği mücadelemize devam edeceğiz.'' Fildişi Sahili maçında ritmini bulamadığını, ancak bugünkü maçta Tanjevic ve takım arkadaşlarının desteğiyle elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden Türkoğlu, ''Biz takım olarak kazandıktan sonra gerisinin önemi yok'' dedi. -TANJEVIC: ''HİDAYET İŞİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR''- Bu arada oldukça keyifli olduğu gözlenen Tanjevic, Hidayet Türkoğlu'nun açıklamasını İngilizce'den Türkçe'ye çeviren görevlinin sözünü keserek, ''Hido'dan daha çok konuştun'' dedi. Hidayet Türkoğlu'nun arkadaşlarına son derece yardımcı olan bir oyuncu olduğunu ifade eden Tanjevic, ''Hido takımın kaptanı ve arkadaşları ona güveniyor. Hidayet işinin ne olduğunu biliyor. Takımın kaybetmesi halinde 30 sayı dahi atmış olmasının bir mana taşımayacağını da biliyor'' diye konuştu. -RUSYA- Rusya Milli Takımı Antrenörü David Blatt ise Türkiye'yi tebrik ederek, ''Çok zor bir maç oldu. Oyuncularım pes etmedi. Özellikle 2. devrede zorlandık ve geri dönüş yaşayamadık. Bu akşam karşımızda çok güçlü bir Türkiye bulduk. Kritik anlarda kötü kararlar aldık ve bunun sonucunda kaybettik'' ifadelerini kullandı. Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, maç sonrası soyunma odasına giderek, (A) Milli Takım oyuncularını tebrik ettiği ve başarılarının devamını dilediği öğrenildi.