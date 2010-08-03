-TANJEVIC GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Türkiye'de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan (A) Milli Takım, İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı. İtalya'nın Bormio kentinde yaptığı kampın ardından dün İstanbul'a gelen milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Başantrenör Bogdan Tanjevic yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman yaptı. Antrenmanda basketbolcular, ısınma hareketlerinin ardından hücum setleri çalıştı. Bağırsaklarından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan ve uzun bir tedavi dönemi geçiren Başantrenör Bogdan Tanjevic, yaklaşık 4 ay sonra görevinin başına döndü. Uzun bir aradan sonra takımın başında antrenmana çıkan Tanjevic, ''Benim için çok özel bir gün. 4 aylık bir dinlenme süreci tamamlandı'' dedi. Tanjevic, yardımcı antrenör Rolando Blackman'ın görevine başlamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: ''Rolando, Dünya Şampiyonası için bize yardım etmeye geldi. Onu buraya ben davet ettim. Önceden oyuncumdu. Mükemmel bir kişiliğe sahip. Oyunculara fazlasıyla yardım edecek. Onun fikirleri, oyuncuların sahada nereye hareket edeceğini, savunmada ve hücumda neler yapacaklarını çok etkileyecek. Blackman'ın bizimle birlikte olması gerçekten çok önemli.'' Adidas İstanbul Cup'ta, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların nasıl bir oyun sergileyecekleri konusunda önemli bilgiler edineceklerini kaydeden Tanjevic, ''Sırbistan, antrenmanlarına bizden daha önce başladı. Dolayısıyla daha hazır durumdalar. Biz de teknik taktik antrenmanlarına başladık. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Turnuvada alınacak sonuçlar çok da önemli değil. Tabii ki kazanmak önemli. Hiç kimse kaybetmek istemez'' değerlendirmesinde bulundu. Dünya Şampiyonası için yeterli zamanlarının bulunduğu belirten tecrübeli antrenör, ''Şu anda Dünya Şampiyonası'nı düşünmüyoruz. Her şey adım adım gerçekleşecek. Şimdi önemli olan hazırlıklarımızı tam anlamıyla sürdürmek'' dedi.