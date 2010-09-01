-TANJEVİC: EN ÖNEMLİ GALİBİYETİMİZİ ALDIK ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu karşılaşmasında Yunanistan'ı 76-65 yenen (A) Milli Takım'da antrenör Bogdan Tanjevic, ''En önemli galibiyetimizi aldık'' dedi. Tanjevic, maçın ardından yaptığı açıklamada, her iki ekip için de mükemmel bir oyun olduğunu belirtti. Ersan İlyasova'nın mükemmel bir maç çıkardığını ifade eden Tanjevic, ''Bunun için şanslıyız. En önemlisi karşılaşma centilmence geçti. Zor anlar yaşadık, ancak şans bizimleydi. En önemli galibiyetimizi aldık. Türk ve Yunan bakanların birlikte maçı seyretmesi çok önemli. Soyunma odalarını ziyaret ettiler. Umarım bu gece iki ülke ilişkilerini iyi etkiler'' diye konuştu. Milli basketbolcu Ender Aslan da salonda çok güzel bir atmosferin bulunduğunu söyledi. Savunma yaparak Yunanistan'ı yenebileceklerini bildiklerini ifade eden Aslan, öyle de olduğunu kaydetti. Aslan, ''Basketbol kariyerimin en güzel gecesiydi. Bunun küçük bir avantaj olduğu unutulmamalı. Ersan'a sahip olduğumuz için çok şanslıyız'' dedi. Yunanistan antrenörü Jonas Kazlauskas ise çok iyi bir oyun olduğunu belirterek, ''Türkiye'yi tebrik ederim. Psikolojik olarak tansiyon yüksekti'' ifadelerini kullandı.