T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Yunanistan'ı 76-65 yenen A milli takımda antrenör Bogdan Tanjevic, "en önemli galibiyetimizi aldık" dedi.



Tanjevic, maçın ardından yaptığı açıklamada, her iki ekip için de mükemmel bir oyun olduğunu belirtti.



26 sayı atan Ersan İlyasova'nın mükemmel bir maç çıkardığını ifade eden Tanjevic, "bunun için şanslıyız. En önemlisi karşılaşma centilmence geçti. Zor anlar yaşadık, ancak şans bizimleydi. En önemli galibiyetimizi aldık. Türk ve Yunan bakanların birlikte maçı seyretmesi çok önemli. Soyunma odalarını ziyaret ettiler. Umarım bu gece iki ülke ilişkilerini iyi etkiler" dedi.



Ender Aslan, savunma yaparak Yunanistan'ı yenebileceklerini bildiklerini ve maçta da böyle olduğunu ifade etti.



Aslan, "basketbol kariyerimin en güzel gecesiydi. Bunun küçük bir avantaj olduğu unutulmamalı. Ersan'a sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.



Yunanistan antrenörü Jonas Kazlauskas ise çok iyi bir oyun olduğunu belirterek, "Türkiye'yi tebrik ederim. Psikolojik olarak tansiyon yüksekti" ifadelerini kullandı.



Yunan basketbolcu Fotsis, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu dile getirdi. Karşılaşmanın büyük bölümünde maça ortak olduklarını ifade eden Fotsis, "ancak Türkiye'nin ritmini yakalayamadık. Çok iyi bir seyirci desteği vardı" dedi.



