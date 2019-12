-TANJEVİC: ÇOK MUTLUYUM ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan (A) Milli Basketbol Takımı sporcuları, teknik heyeti ve idarecilerini kabul etti. Kabulde, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic, bu kabulden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, ''Desteklerden hep memnunduk. Sayın Başbakan 3 kez soyunma odamıza geldiler. Bundan mutluluk duyduk. Bu şampiyona, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınması ve basketbolun gelişmesi için güzel bir resim ortaya çıkardı. Türkiye ekonomisinin ve ülkenin gelişmesini de ayrıca ortaya çıkardı.'' şeklinde konŞT Bu arada Tanjevic, Erdoğan'a, dünya şampiyonalarında verilen madalyalardan oluşan bir plaket hediye etti. -HİDAYET: MADDİYAT İKİNCİ PLANDA- Milli Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu da kabuldeki konuşmasında, Başbakan Erdoğan'ın kampları süresince kendilerini hiç yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Eski bir sporcu olan başbakanımızın soyunma odasına gelmesi bizi mutlu etti. Sizi ve milletimizi mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Türk spor tarihinin en büyük başarısını elde ettik. İyi bir takımımız var. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda ama desteklerin gelmesini de bekliyoruz.'' Öte yandan Hidayet, Başbakan Erdoğan'a, Tanjevic ve oyuncuların fotoğraflarının bulunduğu bir çerçeveyi takdim etti. -DEMİREL: BAŞARI TARİHE GEÇTİ- Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de yaptığı konuşmada, şampiyonanın her bakımdan çok iyi geçtiğini anlatarak, ''Organizasyon anlamında tüm kesimlerden çok büyük destek aldık'' dedi. Demirel, FIBA yetkililerinin organizasyonu her yönüyle beğendiklerini anlatarak, ''Gümüş madalya alarak çok büyük bir başarı elde ettik ve tarihe geçtik. Organizasyon anlamında çok büyük destek verdiniz. Kamp süresince bizlere çok yakın oldunuz. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılan bir milli takım olacak'' diye konuştu. Demirel, Erdoğan'a bir heykel hediye ederken, Başbakan Erdoğan da 28 milyon TL'lik çeki kendisine verdi. Başbakanlıktaki kabule, Başbakan Erdoğan, milli takım heyeti ve idarecilerin yanı sıra Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı.