-TANJEVİC: BÜYÜK BİR ZAFERE İMZA ATTIK İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen (A) Milli Takım'ın antrenörü Bogdan Tanjevic, büyük bir zafere imza attıklarını söyledi. Tanjevic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Sırbistan'ın kendilerine göre daha iyi oynadığını, şansın da yardımıyla mücadeleyi kazandıklarını söyledi. Maçın genelde zor geçtiğini ifade eden tecrübeli antrenör, ''Savunma anlamında kötüydük. Şans bizimle birlikteydi. Yardımcılarım çok iyi iş çıkardılar. Takımı benim yokluğumda çok iyi hazırladılar. Oyuncular da müthiş performans sergiledi. Onlara fazla bağırmam gerekmiyordu. Bugünkü maçın ardından her zaman olduğu gibi mücadelelerinden dolayı onlara teşekkür ettim'' dedi. - HİDAYET: TARİH YAZIYORUZ - Maçtan sonra büyük heyecan yaşayan Hidayet Türkoğlu, ''Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tarih yazıyoruz, mutluyum. Arkadaşları kutluyorum. Hakikaten son saniyeye kadar mücadele ettik. Geçen söylemiştim. Ama yine söylüyorum; maddi manevi...'' diye konuştu. Sahada müthiş bir mücadele yaşandığını dile getiren Ömer Onan ise ''Maçı hiçbir zaman bırakmadık. Hep önde gittiler ama biz kazanacağımıza inanıyorduk. Son darbeyi tam zamanında vurduk öne geçtik. Bu 12 kişi Türkiye'nin gururu oldu. Bu takımla ne kadar gurur duyulsa azdır. Yarın final oynamanın keyfini yaşayacağız'' ifadelerini kullandı. - MAÇIN EN SKORERİ HİDAYET - Karşılaşmada 31 dakika 51 saniye oynayan Hidayet, 7'de 3 iki sayı, 7'de 3 üç sayı ve 4'de 1 serbest atış yüzdesiyle oynarken attığı 16 sayıyla takımın en skoreri oldu. Ömer Onan, 14 sayıyla en skorer ikinci oyuncu olurken Ender Arslan ve Kerem Tunçeri 12 sayıyla oynadı. Şu ana kadar takımın en skorer oyuncusu olan Ersan İlyasova ise Sırbistan karşısında 2'de 2 iki sayı, 3'de sıfır üç sayı, 4'de 2 serbest atış isabet oranıyla oynayıp, 6 sayıda kaldı. -TARİHİNDE İLK KEZ MADALYA ALACAK- Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya alma şansını yakaladı. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ve gümüş madalya elde eden Türkiye, Sırbistan'ı geçip finale çıkarak madalyayı garantiledi. Finalde ABD ile karşılaşacak Türkiye, rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez altın madalya alacak. Milli takım, ABD'ye final mücadelesinde yenilse dahi Dünya Şampiyonası tarihinde yine ilk kez gümüş madalya kazanacak.