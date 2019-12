-TANJEVİC: BAŞARININ SIRRI 6 YILLIK YATIRIM İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Türkiye'de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (A) Milli Takımı Dünya ikincisi yapan başantrenör Bogdan Tanjevic, başarının sırrının yapılan 6 yıllık yatırım olduğunu söyledi. Dünya Şampiyonası'nın ardından İtalya'nın Lottomatica Roma takımının sportif direktörü olan Tanjevic, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinde yayımlanan röportajında, Dünya Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliğin sırrıyla ilgili soru üzerine, ''Her şeyin başında, yapılan 6 yıllık yatırım vardı. Tabii ki hemen ardından da mükemmel oyuncu kadromuz geliyor. Yıllar içinde gelişen genç oyuncularımızla takımın tecrübeli isimleri çok güzel kaynaştı ve takımda harika bir atmosfer oluştu. Bu sayede de üst üste 8 maç kazanarak, finale kadar geldik'' dedi. Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan ile yaptıkları yarı final maçından sonra ABD ile yaptıkları final maçına dinlenemeden çıktıklarını hatırlatan Tanjevic, şöyle devam etti: ''Finalde mağlubiyeti hazırlayan, verdiğimiz ribauntlar oldu. İkinci devrede toparlanıp bu durumu dengeledik ama yeterli olmadı. Bir gün dinlenme şansımız olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama tabii ki elimizde bunu kanıtlayabilecek bir şey yok. Ne var ki çok iyi bir basketbol oynadığımıza inanıyorum. ABD ise tamamen atletizmi ön plana çıkardı. Oyunları, çok koşup çok şut çekmek ve ribauntları domine etmek üzerine kuruluydu. Ellerin topla bir bütün sayılması kuralı da onların sevdiği fiziksel oyuna büyük yarar sağladı. Bu tarz bir oyuna karşılık verebilmek için daha çok enerjiye ihtiyacımız vardı.'' Tanjevic, 2005 ve 2007'deki Avrupa Şampiyonalarında milli takımın kötü performansının ardından istifa etmeyi düşündüğünü ancak TBF Başkanı Turgay Demirel'in yola beraber devam etmenin daha iyi olacağını düşündüğünü anlattı. 2010 Dünya Şampiyonası'nda takımın, 2006'da kazanılan Dünya altıncılığından daha iyi seviyeye geldiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Dünya Şampiyonası'nda harika bir basketbol oynadık. Bazen kenarda arkama yaslanıp, aynı bir seyirci gibi hayranlıkla takımımı izledim. Hepsi çok yetenekli oyuncular ama takım oyununu da özümsediler'' dedi. Kendisine Türk vatandaşlığının verileceğinin belirtilmesi üzerine Tanjevic, ''Umarım bu gerçekleşir. Hayatımda en çok gurur duyduğum şey bu olacak'' diye konuştu. Bogdan Tanjevic, NBA'e giden milli oyuncular Ömer Aşık ve Semih Erden'in orada oynayabileceklerini kanıtladıklarını, Orlando Magic'e dönen Hidayet için bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağını söyledi. Tanjevic, sağlık durumuyla ilgili soru üzerine ''Kemoterapiye devam ediyorum. Şu an için iyi durumdayım'' dedi.