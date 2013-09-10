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Spor

Tanjevic: Artık çekilmem gerekiyor

Tanjevic, Rusya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, sonucun ortada olduğunu belirterek, 'Artık çekilmem ve başka birinin bu işi alması gerekiyor' dedi

10 Eylül 2013 10:50

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruptan çıkamayan A Milli Takım'da, başantrenör Bogdan Tanjevic, görevi bırakacağı yönünde açıklamalarda bulundu.
 
A Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, Rusya yenilgisi sonrası basının karşısına çıktı.

Tecrübeli çalıştırıcı, şu an çok yorgun olduklarını vurgulayarak, "Perşembe günü Turgay Demirel ile düzenlenecek basın toplantısında açıklamaları yapacağız. Ancak durum ortada ve ben çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Tanjevic, Rusya karşısında da savunmada yeterince enerji gösteremediklerini ve rakibe rahat sayı izni verdiklerini dile getirdi.

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