-TANJEVİÇ: "OYUNCULAR CİDDİ ÇALIŞIYOR" İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjeviç, 2010 Dünya Şampiyonası için kamp yapan oyuncuların ciddi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Tanjeviç, Basketbol Federasyonuna yaptığı açıklamada, oyuncuların hazırlıklara konsantre olduğunu belirterek, ''Oyuncular çok ciddi biçimde çalışıyor'' dedi. İtalya'nın Bormio kentinde kamp çalışmasını sürdüren ve yarın İstanbul'a dönecek olan milli takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, ''Bormio kampı oyuncular açısından çok olumlu geçti. Oyuncularımızın tamamının işin bilincinde olması da gerçekten önemliydi. Amacımız İtalya'daki kamp süresince her oyuncuyu çıkabilecekleri en üst seviyeye hazırlamaktı. Bunun için de her oyuncuyu fiziksel olarak zorlamaya gayret ettik'' ifadelerini kullandı. İstanbul'da 6-8 Ağustos tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek adidas İstanbul Cup'ta Sırbistan, Yeni Zelanda ve İran ile karşılaşacaklarını hatırlatan Tanjeviç, ''Bu bizim ilk hazırlık turnuvamız olacak. Sırbistan, hazırlık dönemine bizden önce başladı. Şu an bizden daha hazır durumdalar. Seyircimizin önünde güzel hazırlık maçları oynayacağız. Bizim için iyi bir hazırlık turnuvası olmasını diliyorum'' diye konuştu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda grupta Yunanistan, Rusya, Porto Riko, Çin ve Fildişi Sahili ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde hem Adidas İstanbul Cup, hem de Efes Pilsen World Cup 9'da provalar yapılacağını kaydeden Bogdan Tanjeviç, ''Grubumuzda yer alan takımlara baktığımızda hepsi birbirinden zorlu rakipler. Ancak biz hazırlık döneminde bu zorlu rakipleri geçmek için çalışıyoruz. Amacımız, katılacağımız hazırlık turnuvalarında eksik olduğumuz noktaları görmek'' dedi.