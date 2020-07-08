Tanıyanlar Epstein davasında kilit isim olan Prens Andrew'u anlattı: Onun en zayıf noktası uçkuruydu

T24 Dış Haberler

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklanan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'le eski arkadaşlığı bilinen ve geçmişte 17 yaşından küçük biriyle ilişkiye girdiğine dair iddialar gündeme gelen York Dükü Prens Andrew'u tanıyanlar, Dük hakkında bilinmeyenleri anlattı. Prens Andrew'la birkaç ortamda bir araya geldiğini anlatan Vogue Editörü Vassi Chamberlain, Dük hakkında "Onun en zayıf noktası uçkuruydu" ifadelerini kullandı.

The Times'da yer alan makalede Chamberlain, hakkında çocuk istismarı iddiaları olan Prens Andrew'la ilgili kendi bildiklerini ve ismini vermek istemeyen tanıdıklarının verdiği detayları aktardı. Prens Andrew hakkında "Kalabalık ortamlarda garip ve uyumsuz davranırdı. Bütün ilginin onun üzerinde olmasını isterdi ve her zaman York Dükü olduğunu vurgulardı" dedi.

Makalede Prens Andrews hakkında "Uçkuru, özellikle istenme arzusu onun en büyük zayıf noktasıydı" ifadeleri yer aldı. Bir etkinlikte Prens Andrew'u gören Chamberlain o günü şöyle anlattı: Dük geldikten sonra odaya bir sürü çekici genç kadın geldi. Prens'e resmi selamı vermek yerine kollarını ona dolayıp 'Andy, hayatım' dediler. Onu çok iyi tanıdıkları belliydi. Bir paşa gibi oturdu ve onların ona gelmesine izin verdi."

Makale için Prens Andrews'un bir eski sevgilisi ve birkaç eski arkadaşıyla konuşan Chamberlain, ismini vermek istemeyen kaynakların York Dükü'nün yalanladığı, Virginia Giuffre isimli kadının "17 yaşımdan küçükken Prens Andrew ile ilişkiye girmeye zorlandım" suçlamalarını doğru bulduklarını söyledi. Ancak kaynaklar, Prens Andrew'un Epstein'in kurduğu çocuk istismarı zinciri ve zorla birlikte olma durumları hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Ne olmuştu?