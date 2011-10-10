Tanıtımı bile olay oldu!

Fulya Canşen





Norveç katliamını anlatan filmin tanıtımı bile protestolara neden oldu. Norveç polisi tanıtımın internetten kaldırılmasını isterken, yönetmen filmi silah taşınmasını engellemek için çektiğini söyledi.Norveç’deki Utöya katliamını konu alan Amerikan filminin Youtube’da yayınlanan tanıtımı protestolara neden oldu. Norveç polisi “Utöya Adası” adlı filmin yapımcılarından tanıtımı Youtube’dan çekmelerini istedi.Norveç Sosyal Demokrat Gençlik Birliği’nin avukatı, filmin, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri için bir ıstırap olduğunu söyleyerek, yapımcıları düşüncesiz olmakla suçladı. Youtube, yayın kurallarına aykırı bulmadıkları tanıtımı silmeyeceğini bidirirken, filmin yönetmeni George Anton ise, filmi Utöya’da hayatını kaybedenlerin anısına çektiklerini söyledi. Anton, ayrıca film sayesinde silah edinme ve taşıma yasalarının sertleşmesi için propaganda aracı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.Önümüzdeki yıl vizyona girecek filmin tanıtımında, polis üniforması giymiş sarışın bir oyuncu, adada dolaşırken karşısına çıkan gençlere hiç tereddüt etmeden ateş ediyor. Görüntülerin arasına yerleştirilmiş metinlerde de “Küçük bir adada bir adam kendini kaybetti ve 69 çocuğu öldürdü” ve “Norveç’deki katliamın ardındaki beyne bir göz atın” cümleleri yer alıyor."The Last Vampire on Earth" filminin yönetmeni tarafından çekilen filmin tanıtımında, bir erkek “O El Kaide değildi, onlar terörist değillerdi, o bendim. Bir adam” diyerek katilin düşüncelerini seslendiriyor.Norveçli milliyetçi Anders Behring Breivik, 22 Haziran’da Utöya adasındaki Sosyal Demokrat Gençlik kampını basarak 69 genci gözünü kırpmadan öldürmüştü. Breivik, bütün dünyaya aşırı sağcı şiddetin boyutlarını göstererek şaşkınlık yaratan eyleminin gerekçelerini anlatan bir manifestoyu da internette paylaşmıştı.