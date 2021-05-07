Tanıtım amaçlı hesapları sahte kullanıcıyla şişirmek yasaklandı; 'Influencer'lar için Türkiye'deki ilk düzenleme yayınlandı

Ekonomi Servisi

Sosyal medyadaki kanaat önderleri veya daha sık kullanılan İngilizce adıyla “Influencer’lar için Türkiye’de ilk kez yasal bir düzenleme yapıldı. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz, Influencer’ları “sosyal medya etkileyicisi” olarak tanımlıyor.

Kılavuz ile tanıtım amaçlı hesapların takipçi sayısının sahte kullanıcılarla şişirilmesi yasaklandı. Kılavuzda bununla ilgili olarak, “Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz” ifadesine yer verildi.

Kılavuzun getirdiği yükümlülüklerden bir başkası, reklamveren tarafından hediye edilen ürünler hakkında paylaşım yapanların kendi paralarıyla satın aldıkları izlenim vermekten kaçınmaları.

Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları kullanmak da yasaklandı.

Kılavuz, tanıtım amaçlı paylaşımlarda bunun bir reklam olduğuna dair ifadelere verilmesini zorunlu tutuyor. Kılavuza göre sosyal medyadaki tanıtım amaçlı içeriklerde şu ifadelerden birine yer verilmek zorunda:

1) “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”

2) “Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”

3) “[Reklam veren]’in destekleri ile.”

4) “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

5) “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

Snapchat ve Instagram hikâyelerine düzenleme

Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte bunun bir reklam olduğunu bildiren ifadeye yer verilmesi gerekiyor.

Podcast’larda da zorunlu

Kılavuz, tanıtım amaçlı podcast yayınlarının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak reklamveren konusunda bilgi verilmesini zorunlu tutuyor.

Reklamveren de sorumlu

Kılavuz sosyal medya tanıtımları konusunda sadece Influencer’ları değil reklamverenleri de sorumlu tutuyor. Reklamverenler, Influencan’ların yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstermek ve ihlallere karşı önlem almak ile sorumlu tutuluyor.