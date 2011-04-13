Tanımayanlar için Ünal Aysal...

T24 - Galatasaray Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ünal Aysal iş hayatında hep riskleri alan, ilkleri inşa eden adam olarak tanınıyor.







1941’de İstanbul’da doğan Aysal, Galatasaray Lisesi’nin 1960 mezunlarından. Yükseköğrenimini ise İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Erken yaşta atıldığı iş hayatında sadece iki yıl Koç Holding’de çalıştı. Ve 1974’te çok küçük bir sermaye ile ilk riskini alıp Unit International’ı kurdu.

Şirketin faaliyet alanı demir çelik, sanayi mamulleri satışı ve petrol olarak belirledi. Ancak gözünü Batı ülkeleri yerine kendi deyimiyle “Uçakların Avrupa’ya ağzına kadar dolu gidip boş döndüğü” ülkelere çevirdi. 1980’li yıllarda ne kadar politik karmaşa yaşayan, ihtilal, darbe olan ülke varsa Aysal yatırım yeri olarak orayı tercih etti.

İş hayatındaki bu büyük risk bugün 22 şirketi bünyesinde bulunduran Unit Grubu yarattı. Aysal 1980’lerin ortasından itibaren turizmde de ilklere imza attı. Kimsenin yatırım yapmadığı Kemer’de açtığı iki dev otel, Akdeniz turizminde de bir dönüm noktası oldu. Benzer bir ilki de İstanbul’da gerçekleştirerek Les Ottomans ile butik otelciliğin yönünü tayin etti. Daha sonra bu otel, ayrıldığı eşi Ahu Aysal tarafından işletilmeye devam etti.

Ancak Aysal’ın ana faaliyeti hep enerji oldu. 1990’ların başında ilk elektrik üreten özel santralı yaptı. Gebze ve Trakya’da enerji yatırımları var. Boyabat’ta Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santralını inşa ediyor. Projelerinin toplamı 2.5 milyar doları buluyor. Türkiye’de genellikle ortak iş yaptığı gruplar Doğuş ve Doğan. Yurtdışında ise Japon, İtalyan, İngiliz şirketleri ve Romanya hükümetiyle birlikte çalışıyor. Türkiye’de bir türlü gerekli düzenlemenin yapılmaması nedeniyle geciken alternatif enerji yatırımları ile ilgili projelerini Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan’da gerçekleştiriyor. Son olarak iş hayatına girdiği günden beri aldığı risklerin belki de en önemlisinde, Ermenistan’dan elektrik ithal etmek için tüm anlaşmaları yaptı. Ne var ki, hükümet bu işe sıcak bakmadı ve proje şimdilik hayata geçmiyor. İşte tüm bu ilkler sayesinde 1999’da Türkiye’yi yurtdışında en iyi temsil eden iş adamlarından biri olarak, Cumhurbaşkanı tarafından verilen Yüksek Liyakat Madalyası ile onurlandırıldı.





