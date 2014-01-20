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Dünya

Çıplak videosunu tanımadığı kadına gönderen futbolcu gündem oldu

Sunderland'li futbolcu Steven Fletcher, Instagram'da gördüğü ve hiç tanımadığı bir kadına çıplak videolarını gönderdi

20 Ocak 2014 13:48

Kariyerine İngiltere Premier League ekiplerinden Sunderland'de devam eden futbolcu Steven Fletcher'in tanımadığı bir kadına 70 seks mesajı ve çıplak görüntüler içeren videolar gönderdiği ortaya çıktı.

Eurosport'un İngiliz The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre 26 yaşındaki İskoç futbolcu Steven Fletcher, gönderdiği bazı videolarda yatakta çırılçıplak yatarken görülüyor.

Fletcher ile hiç karşılaşmadığını söyleyen kadın yaptığı açıklamada, "Bu  futbolcu beni hiç tanımıyor ve bana çırılçıplak yatakta yatarken görüntülerini gönderdi. Mesajları gece başladı ve sabaha kadar sürdü. Videolar şoke edici ve gönderenin o olduğu inkar edilemez. Hiç utangaç olmadığı kesin" ifadelerini kullandı.

Futbolcunun mesaj gönderdiği kadını bir ay önce Instagram’dan bulduğu ifade edildi.

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