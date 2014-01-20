Çıplak videosunu tanımadığı kadına gönderen futbolcu gündem oldu

Kariyerine İngiltere Premier League ekiplerinden Sunderland'de devam eden futbolcu Steven Fletcher'in tanımadığı bir kadına 70 seks mesajı ve çıplak görüntüler içeren videolar gönderdiği ortaya çıktı.

Eurosport'un İngiliz The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre 26 yaşındaki İskoç futbolcu Steven Fletcher, gönderdiği bazı videolarda yatakta çırılçıplak yatarken görülüyor.

Fletcher ile hiç karşılaşmadığını söyleyen kadın yaptığı açıklamada, "Bu futbolcu beni hiç tanımıyor ve bana çırılçıplak yatakta yatarken görüntülerini gönderdi. Mesajları gece başladı ve sabaha kadar sürdü. Videolar şoke edici ve gönderenin o olduğu inkar edilemez. Hiç utangaç olmadığı kesin" ifadelerini kullandı.

Futbolcunun mesaj gönderdiği kadını bir ay önce Instagram’dan bulduğu ifade edildi.