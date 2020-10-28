Tanıktan itiraf: 'Leyla Güven'i teşhis et, savcı yardım eder' dediler

DTK Eş Başkanı Leyla Güven aleyhine ifade veren açık tanık Evindar Oruç duruşmada, "Bana, ‘Sen bu Leyla Güven’i teşhis et, savcı sana yardım eder. Her türlü kolaylığı gösterir’ dediler. Bunun üzerine yardım edilsin diye teşhis tutanağını imzaladım" ifadelerini kullandı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla açılan davanın 12’nci duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Güven’in katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Güven aleyhine açık tanıklık yapan Evindar Oruç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

"O bu Leyla değil"

Oruç, Leyla Güven’i milletvekili olarak tanıdığını, özel olarak tanımadığını, PKK ile bağlantısının olup olmadığını bilmediğini ve kendisi ile teması olmadığını söyledi. Suriye’de yaralandığını söyleyen Oruç, devamında şunları anlattı: “Suriye’de yaralandım sonrasında Türkiye’ye geldim. Leyla isimli bir kadın beni tedaviye götürdü, o da bu Leyla değildir. Ağır yaralanmıştım. İki üç aya yakın yatalaktım. Beni İstanbul’a götürdüler. Benim ifadem alındı ve ifadem 10 saat sürdü. Artık ifadeden kurtulmak istiyordum. Benzerlik olduğunu ve beni getiren Leyla’nın 40-45 yaş aralarında olduğunu söyledim. Sonra ifade devam ederken kolluk güçleri savcının bana yardım edeceğini söyledi. Bana, ‘Sen bu Leyla Güven’i teşhis et, savcı sana yardım eder. Her türlü kolaylığı gösterir’ dediler. Bunun üzerine ben de yardım edilsin diye teşhis tutanağını imzaladım. Net olarak söylüyorum ki beni İstanbul’a götüren Leyla ile Leyla Güven aynı kişi değildir.”

Duruşma savcısı, gelen belgelere ve alınan tanık beyanlarına bir diyeceklerinin olmadığını, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını, varsa tevsii tahkikat yoksa esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak üzere dosyanın tarafların tevdiine karar verilmesi talebinde bulundu.

Leyla Güven’in avukatları ise, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve Güven’in kardeşinin kolon kanseri olduğundan devam eden adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin verdiği kısa aranın ardından, Leyla Güven’in muhakeme işlemlerinde hazır bulunmasını sağlamak amacıyla adli kontrol tedbirinin devamına, aksi yöndeki itirazın reddine, varsa tevsii tahkikat yoksa esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın iddia makamına tevdiine karar verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Kasım’a erteledi. (MA)