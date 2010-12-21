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Tanıklık yapmak 12 lira

Ceza muhakemesi sırasında, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 2011 yılında günlük 12 TL’ye kadar tazminat ödenecek.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Ceza muhakemesi sırasında, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 2011 yılında günlük 12 TL’ye kadar tazminat ödenecek.


Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Adalet Bakanlığı’nın 2011 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tarifeye göre tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 12 TL’ye kadar tazminat ödenecek. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek. Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak. Tarife 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

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