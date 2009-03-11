Tanıklar saldırıyı anlattı

Almanya'da 9’u öğrenci 3’ü öğretmen 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul baskınının görgü tanıkları yaşadıkları dehşet dolu dakikaları anlattı.



Türklerin yoğun yaşadığı bir bölgede yer alan okulda yaşananları canlı bağlantıyla NTV’ye anlatan bazı öğrenciler, “Masaların altına saklandık” dediler. Veliler de, çocukların camlardan bağırdıklarını söyledi. İşte görgü tanıklarının ağzından saldırı anı ve sonrası:



‘Masaların altına saklandık’

Okulun Türk öğrencilerinden Muammer Gözütok: Ben dersteydim. Birtakım sesler geldi, Tamir sesi gibi. Karşı sınıflardan bir çocuk geldi, ‘Bir adam silahlarla bizi vuruyor’ dedi. Kapıları kitledik ve bekledik. Saldırı okulun en üst katında oldu. En üst katta 9. ve 10. sınıflar var. Yarım saat sınıfın içinde bekledik. Masaların altına saklandık. Çok korktuk, arkadaşlarımız ağladı. Daha sonra polis bizi yüzme salonuna koşarak götürdü. Sonra ailelerimiz bizi almaya geldi.



‘6 yıl önce de rehin alma olayı oldu’

Saldırının yapıldığı lisenin yanındaki okulda bulunan Türk öğrenci Gizem: Olay yanımızdaki okulda gerçekleşti. Benim sınıfımdaki herkes iyi. Olay aniden olduğu için panik yaşandı. Bizi önce başka bir okula götürdüler. Burada iki saat bekledikten sonra hastaneye getirildik. Aileler olayı duyup, öğrencileri aradı. Ailem de beni aradı. Bazı aileler sevinçten bazıları ise üzüntüden ağladı. Aynı okulda 6 sene önce de bir rehin alma olayı olmuştu. Bu eylemi başka ülkeden gelen biri yapmıştı."



‘Çocuklar camlarda bağırıyordu’

Öğrenci Velisi Osman Coşkun: Olay mahalline yakınım. Çocuğumuzu aldık. Türkler'den yaralı olduğu şeklinde bir duyumum var. Ama kesin bilgim yok. Çocuğum beni bu sabah 10’da al dediği için okulun yakınlarına erken geldim. Olaydan 15 dakika sonra okulun önündeydim. İlk etapta yangın çıkmış olabileceğini düşündüm. Aşırı bir yoğunluk oldu. Çocuklar yakındaki yüzme havuzuna koşturuyorlardı. Çocuklarda panik vardı. Camlarda bağıran çocuklar vardı. Havuzun olduğu bölümde kendi çocuğumuzu bulduk. Velilerde de panik oldu. Aynı okulda okuyan bir de yeğenim var. Onun anlattığına göre; dersteyken inşaat sesi, çekiç sesi gibi sesler duymuşlar. Ortalığa bir koku yayıldığını söyledi. Ardından polis kordonuyla çocukları tahliye etmişler.



‘Olay sırasında herkes sınıflarındaymış’

Okuldaki Türk öğrencilerin velilerinden Ülgen Yolmaz: Bu okulda kızım ve 3 yeğenim okuyor. Okulun yanında, 4 okul daha var. Bu binalarda çok sayıda Türk öğrenci bulunuyor. Ben olayı duyar duymaz çocuklarımın hepsine ulaştım. Hepsinin sağlık durumu yerinde. Olay sırasında hepsi sınıflarındaymış. Şu anda çocuklar yandaki okulun spor salonunda kapalı tutuluyor. Yarım saat kadar sonra çocuklarımızı alabileceğimizi söylediler.

