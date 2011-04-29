-TANIKLAR İNTİHAR BOMBACISINI ANLATTI RABAT (A.A) - 28.04.2011 - Fas'ın turistik Marakeş kentindeki patlamanın, 6'sı Fransız olmak üzere 15 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada, 14 kişinin öldüğü belirtilmişti. Merkezi Kazablanka'da bulunan Fas devlet televizyonu 2M, hastahane kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, 6'sı Fransız olmak üzere aralarında yabancıların da bulunduğu, 3'ü Faslı, 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7'si Fransız olmak üzere 20'ye yakın kişinin de yaralandığını kaydetti. Fas resmi kaynaklarına göre, bir intihar bombacısı, başkent Rabat'ın 350 kilometre güneyinde bulunan Marakeş'in ünlü Cemaat ül Fna Meydanı'nda yer alan ve turistler tarafından çok rağbet edilen "Argana" adlı kafe-restoranda kendisini havaya uçurdu. Saldırıdan sağ kurtulan bir müşteri yaptığı açıklamada, kafeye giren bir kişinin portakal suyu ısmarladıktan birkaç dakika sonra kendisini havaya uçurduğunu söyledi. Saldırıda ölen bir garsonun eşi Latife İdrissi ise AFP'ye yaptığı açıklamada, patlamanın kafenin teras kısmında meydana geldiğini belirtti. Olay sırasında kafenin önünde bulunan bir öğrenci de 3 patlama sesi duyduğunu söyledi. Marakeş emniyetinin bir yetkilisi, saldırıda ölenlerin birinin cesedine çivilerin saplanmış olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Fas kralı 6. Muhammed, acilen bir soruşturma açılmasını istedi. Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, saldırının bir "terör saldırısı" olduğunu ve bu "iğrenç, zalim ve kalleş saldırıyı" kınadığını belirtti. Fransız hükümeti, saldırının kurbanları arasında Fransızların bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı, ancak kaç ölü, kaç yaralı Fransız olduğu konusunda ayrıntıya girmedi. Saldırıda yaralananlar olduğunu belirten Paris savcılığı ise Fransız istihbarat birimlerinden bir ön soruşturma açmalarını istediğini duyurdu.