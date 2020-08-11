Tanıklar anlattı: Prens Andrew, Epstein davasına dair çok kritik bilgilere sahip

Geçen yıl cezaevinde yaşamına son veren cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'le geçmişi olduğu bilinen Prens Andrew'un Epstein davasında ilerleme sağlamayabilecek 'kritik bilgilere' sahip olduğu iddia edildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, yeni çıkan Surviving Jeffrey Epstein isimli dizi belgeselde konuşan eski mağdur Kiki Doe, Kraliyet ailesinden Prens Andrew'un Epstein'le çok yakın bir ilişkisi olduğunu hatırlattı. Doe, "Andrew, diğer insanları yakalamaya yardımcı olabilecek kritik bilgiye sahip. İnsanların adalete ihtiyacı var"

Virginia Giuffre isimli bir kadın tarafından reşit olmadığı bir dönemde Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell aracılığıyla, Prens Andrew ile ilişkiye girmeye zorlandığını açıklamıştı. Prens Andrew Giuffre'ın iddialarını yalanlarken Epstein'in suçları hakkında bilgi sahibi olduğunu da yalanlıyor.

Epstein davasının yeniden gündeme gelmesi üzerine Prens Andrew, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmıştı.