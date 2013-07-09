Tanıklar Ahmet Şahbaz'ı yalanladı

Ethem Sarısülük'ün polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülmesi sırasında olay yerinde olan 4 kişi, Savcı Veli Dalgalı'ya verdikleri ifadelerde, Ahmet Şahbaz'ın ifadesinde belirttiğinin aksine göstericilerin arasında kalmadığını, göstericilere saldırmak amacıyla ileri atıldığını, silahını ateşlerken hayati bir tehlikede bulunmadığını söylediler.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Tanıklardan S.D., olay anında çevik kuvvet polisleri topluca geri çekilirken içlerinden bir polisin ileriye çıktığını anlattı:

'Bir polis ileri hamle yaptı, 5-6 metre mesafedeki yere düşmüş olan göstericiye tekme attı. Daha sonra tabancasını çekip ateş etmeye başladı, 3-4 el ateş etti. Sonra geri dönüp kaçtı. Polis ileri atılmadan önce göstericilerle arasında 10-15 metre mesafe vardı, ateş ettiğinden de 4-5 metre mesafe vardı. Ateş etmesine gerek yoktu'

Diğer tanık D.G. kendisinin de eyleme katıldığını, Güvenpark’a gittiği sırada polisin çekildiğini söyledi:

'Polisler parktan çıkmış Milli Müdafaa Caddesi kaldırımı üzerindeydiler. Polis grubunun içinden birden bir polis öne doğru çıktı ve göstericilere doğru koştu. Yerdeki bir göstericiye tekme attı. 10-15 kişilik gösterici grubu da biraz daha arkasında slogan atıyordu, polis silahını çekti ve ateş etti. Sonra da koşarak arkadaşlarının yanına döndü. O polisin neden öne çıktığını anlamadım, arkadaşlarının yanından ayrılıp göstericilere doğru ilerlemesi için bir neden yoktu. Zaten polis çekiliyordu. Tekme attıktan sonra da kaçıp arkadaşlarının yanına dönebilirdi. Silahını çekip ateş etmesine gerek yoktu.'

Polisler hiçbir şey görmemiş!

Tanıklık eden üç ayrı kişi daha olayı bu şekilde anlattı. Oysa polis Şahbaz, 'göstericilerin arasında kaldığını, bu yüzden ateş ettiğini' söylemişti.

'Görmedim ama havaya ateş açtı'

Olayla ilgili ifade veren çevik kuvvet polisleri ise Sarısülük’ün vurulma anını görmediklerini söylediler. Ancak buna rağmen ifadesi alınan tüm polisler, 'Olay anında o yöne bakmadıklarını, saldıran eylemcilerden kaçmaya çalıştıklarını' söylemelerine rağmen, Ahmet Şahbaz’ın havaya ateş ettiğine dair tanıklık ettiler.

Ne olmuştu?

Taksim’deki Gezi direnişine destek için Ankara'da yapılan eylemde, 1 Haziran günü polisin açtığı ateş sonucu OSTİM işçisi 27 yaşındaki Ethem Sarısülük başından vuruldu. Ağır yaralı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 Haziran’da olay yerinde keşif yapıldı. 10 Haziran’da MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda çevik kuvvet polisinin kaçarken ateş açtığı, ardından Sarısülük’ün yere yığıldığı görülüyor.

Sarısülük’ü vuran silahın Şahbaz’a ait olduğu balistik raporuyla kanıtlandı. Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi, 'meşru müdafaa sınırında kalması olasılığının varlığı' gerekçesi ile Şahbaz’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Karara itiraz edildi. İtiraz reddedildi.

Sarısülük’ün vurma anıyla ilgili tanıklık eden Mehmet Can Tayşan hakkında gözaltı kararı çıktı, mahkemede tanıklık için çağrılacak olan Şahin İmga da tutuklandı.

Sarısülük’ün kardeşinin eşi ve iki arkadaşı da telefonla tehdit edildi.