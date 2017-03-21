Tanık albay: Semih Terzi'nin yanında giden arkadaşların birçoğunun suçsuz olduğunu savunuyorum, yanlış zamanda yanlış yerdeydiler

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, tanıkların beyanlarının alınmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Albay Altan Bora, 15 Temmuz günü saat 10.00'da Diyarbakır'da bulunduğu sırada Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'nin yeni göreve başlayan tabur komutanlarına başarılar dilemek istediğini, bu konunun kendisine garip geldiğini çünkü o zamana kadar böyle bir davranış görmediğini söyledi.

Terzi'nin askeri hattan tabur komutanlarıyla görüştüğünü, kendisinin de görüşmeyi merak ettiğini ve bir kişiye sorduğunda "Yeni göreviniz hayırlı olsun, görevlere her zaman hazırlıklı olun. Benim görevlere hazırlık konusunda üç prensibim var; çantasız, sırt çantalı, tam ağırlıklı çantalı hazırlıklı olmaktır." diye tavsiyelerde bulunduğunu öğrendiğini anlatan Bora, akşam saat 21.00'den sonra, sanık eski binbaşı Fatih Şahin'in koridorda bağırarak, Semih Terzi'nin bana ulaşamadığı için kendisini arayarak, 12 ve 16'ncı taburlara alarm verdiğini söylediğini ve hızla oradan uzaklaştığını ifade etti.

Bu sırada Ankara'da savaş uçaklarının uçtuğunu, kalkışma şeklinde haberlerin basına yansıdığını ifade eden Bora, "Özel Kuvvetler Komutanlığının kalkışmanın içerisinde bir unsurumuz olacağını aklıma getirmedim. Böyle bir şey varsa da bunu engelleyecek bir unsurduk biz. Üç sene boyunca Genelkurmay'da üst düzey komutanlarla temaslarda bulundum, onların memlekete bakışlarını, silahlı kuvvetlere bakışlarını çok iyi bilirim, böyle bir şey aklıma kesinlikle gelmedi." dedi.

Diyarbakır'dan kalkan Semih Terzi'yi taşıyan uçak havadayken Zekai Aksakallı ile görüştüğünü, Aksakallı'nın, daha önce aramadığı için kendisini azarladığını, "Semih Terzi hain, emir komuta zinciri dışında. Emir komuta bende, 7'nci Kolordu Komutanının emirlerine uyabilirsin." dediğini belirten Albay Bora, o saatten sonra her emirde Zekai Aksakallı'nın onayını aldığını, o esnada darbe teşebbüsünden haberdar olduğunu ve darbenin karşısında yer aldığını söyledi.

Aksakallı ile görüşmesinin ardından uçakta bulunan sanık binbaşı Fatih Şahin'e, Volkan Yaman'ın cep telefonundan mesajlar gönderdiklerini, "Semih Terzi'nin hain, emir komuta zinciri dışında" olduğunu bildirdiklerini anlatan Albay Bora, Semih Terzi'nin Diyarbakır'a geldiğinde ısrarla Fatih Şahin'e ulaşmak istediğini, isteseydi başka taburları da yanında götürebileceğini anlattı. Bora, uçakla giden gruptan sadece Fatih Şahin'i tanıdığı için ona ulaşmak istediğini belirtti.

Albay Bora, "Helikoptere binip giden herkes tutuklu. Binmeyenlerle Suriye'de çalıştık, kahramanlıkları yazmakla bitmez. Yanlış zamanda yanlış yerde olanları ayırmak gerekir. Biz görev için hayatımızı feda etmeye hazırız, bu karşılıklı güven ve aldığımız eğitimle alakalıdır. Sevmese bile kendisine verilen görevi yerine getirmek için ateş anında komutanın üstüne atlar bizim arkadaşlarımız. Verilen görevi sonuna kadar yapar, sorgulamaz. Uçağka binen arkadaşların vicdani sorumluğunu taşıyorum. Uçağa binen aradaşların birçoğunun suçsuz olduğunu savunuyorum, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Grup lojistikçisi başçavuşun kendisini arayarak, Fatih Şahin'in bütün mühimmatı almak istediğini bildirmesi üzerine buna izin vermediğini, Semih Terzi'yi arayarak alarm verip vermediği ve mühimmat konusundaki onaylarını aldığını anlatan Albay Bora, alarm konusunu Terzi'den teyit aldığını kaydetti.

Mahkeme Başkanından uyarı

Albay Bora'nın sözleri üzerin e şehit Ömer Halisdemir'in ailesinin avukatı Hüseyin Aydın, tanıkların sanıkların suçsuz olduklarına yönelik görüş belirtmesinin usule aykırı olduğunu belirterek, tanıkların sadece gördüklerini anlatması gerektiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu da "15 Temmuz'da biz kendi milletinin üzerine ateş edecek, Meclisini bombalayacak kadar alçalan bir güruhu yargılıyoruz. Sizin soruşturma aşamasında üç kişiyi diğerlerinden ayıran beyanlarınız var. İfadelerinizde sadece gördüklerinizi anlatın." dedi.

Tanık Albay Bora, Diyarbakır'da Semih Terzi ve sanık binbaşı Fatih Şahin'i baş başa konuşurken gördüğünü, yanlarına gidip "Özel mi görüşüyorsunuz" diye sorması üzerine "Yok Altan Albayım, yok deyip aralarını açtılar." ifadesini kullandı.

Sanık Fatih Şahin havaalanındayken Semih Terzi'nin kendilerine özel bir şey söylemediğini, taburların mevcutlarını sorduğunu belirten Bora, "Havaalanında Gölbaşı'na gidileceğini söylemedi. Ben de emir komuta silsilesinde hareket ettim. Alarmla ilgili faaliyetleri gerçekleştirdim. Bunun sadece bana itham edilmesini kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Ademoğlu'nun kendisine Albay Bora ya da Volkan Yaman'dan, Semih Terzi'nin hain olduğuna dair mesaj gelip gelmediğini sorduğu sanık Fatih Şahin, Volkan Yaman'ın telefonundan Semih Terzi'nin hain olduğuna dair bir mesaj almadığı yanıtını verdi.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Albay Fırat Çelik de tanık olarak dinlendi.