Tanığa, ifadesini değiştirmesi için 30 bin TL

Albay Cemal Temizöz’ün de yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında, tanık Mehmet Nuri Binzet’in 30 bin TL karşılığında ifadesini değiştirmesi için yapılan teklif, mahkeme kayıtlarına girdi.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava dosyasına eklenen, tanık Mehmet Nuri Binzet'in ifadesini değiştirmesi yönünde kendisiyle yapılan telefon görüşme kayıtlarının ayrıntıları belli oldu.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık Mehmet Nuri Binzet'in ifadesini değiştirmesi yönünde tehdit edildiği ve kendisine para teklifinde bulunulduğuna ilişkin iddialar üzerine yürüttüğü soruşturmanın belgelerini dünkü yargılama esnasında 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.



Aralarında Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıkla ilgili görülen dava dosyasına eklenen yeni belgelerde, verdiği ifadelerle soruşturmanın başlamasına neden olan tanık Mehmet Nuri Binzet'in yaptığı telefon görüşme kayıtları da yer alıyor.



30 bin TL karşılığı ifadeler geri çekilecek



Binzet'in Midyat Cezaevi’nde kendisini ziyarete gelen Nihat adlı bir kişiyle yaptığı görüşme tutanaklarında 30 bin TL karşılığında ifadelerini geri çekeceğini anlattığı ifade ediliyor.



Görüşme kayıtlarında Binzet, paranın 3 bin TL'sini nikahsız yaşadığı bildirilen Özlem adlı kadına teslim edilmesini, geri kalanının ise kendisine verilmesini istiyor.



Nihat adlı kişinin de ifadesini değiştirmesi durumunda avukatların hazır olduğunu, gerekli işlemlerin hemen başlatılacağını anlattığı yer alıyor.



Tanık Binzet'in 30 Haziran 2009 yılında Abdulhamit isimli bir kişi ile yaptığı görüşmede, şahsa 'Git evinde otur onlara deki, onlardan korkmuyorum, ellerinden ne geliyorsa yapsınlar' dediği belirtiliyor.