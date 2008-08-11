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Spor

Tango Litvanya'dan geldi

Pekin Olimpiyat Oyunları erkek basketbolda ilk sürprizi son şampiyon Arjantin'i 79-75 yenen Litvanya yaptı.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Pekin Olimpiyat Oyunları erkek basketbolda ilk sürprizi son şampiyon Arjantin'i 79-75 yenen Litvanya yaptı. Baştan sonra çekişmeli geçen maçın ilk çeyreği 14-11 Litvanya'nın üstünlüğüyle geçilirken, Oberto ve Scola ile pota altından sayılar bulan Arjantin bir ara öne geçmeyi başardığı devreyi 34-30 geride kapadı.

Üçüncü çeyrekte topu iyi paylaşan Litvanya, Lukauskis ve Siskauskas ile üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olunca son çeyreğe 51-45 önde girdi. Dördüncü periyotta Ginobili ve Nocioni'nin çabalarıyla 11-0'lık bir seri yakalayan Arjantin, bitime yaklaşık bir buçuk dakika kala durumu 75-75'e getirdi. Fakat Kleiza bitime iki saniye kala attığı üç sayılık basketle Litvanya'ya galibiyeti getiren isim oldu.


13 sayı ile takımının en skorer ismi olan Kleiza, son çeyrekte attığı kritik basketlerle Litvanya'ya galibiyeti getirdi. Litvanya'da Javtokas 12 sayı, Jasikevicius ve Petravicius da 10'ar sayı ürettiler. Arjantin'de Ginobili 19 sayı üretmesine rağmen 15'te 6 saha içi isabetiyle oynadı.

A GRUBU

Avustralya-Hırvatistan: 82 – 97
Rusya-İran: 71 – 49
Litvanya-Arjantin: 79 – 75




B GRUBU

Almanya-Angola: 95 – 66

İspanya-Yunanistan: 81 – 66

ABD-Çin: 101 – 70

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