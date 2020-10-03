Tanesi 10 liraya satılınca hırsızlar avokado bahçelerine dadandı; üreticiler de tüfekle nöbet tutmaya başladı!

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki avokado bahçeleri, hırsızların yeni hedefi oldu. Pazarda tanesi 10 liraya satılmasıyla birlikte, avakado bahçelerinde pek çok hırsızlık yaşandı.



Kumluca'da avokado üreticisi çiftçi, son günlerde çok sayıda bahçede hırsızlık yaşanması üzerine gece gündüz nöbet tutmaya başladı.



Kumluca Salur Mahallesi'nde avokado üreten Şaban Deveci, ruhsatlı otomatik av tüfeğiyle gece gündüz bahçesinde beklediğini söyledi.

Narenciye Mahallesi'nde 5 dönüm alanda avokado ağaçları bulunan Yusuf Torun ise, "Pazar günü bahçeme geldiğimde meyvelerim duruyordu. Bahçeme gece girmişler. Ya pazar ya da pazartesi akşamı girmişler. Tel örgüyü kesip girmişler. Ben bahçemi beklemiyorum. Ama değişik tuzaklar kurdum. Kolaysa bir daha gelsinler. Meyvesi toplanmadık 3-5 ağacım kalmış. 30 bin lira zararım var" dedi.