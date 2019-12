-TANER YILDIZ YİNELEDİ: ''ZAM YOK'' İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de sağlanan ve sürdürülebilir hale gelen siyasi istikrarla beraber birçok şeyi balans edebilecek bir yapı bulunduğunu vurgulayarak, ''O yüzden 'doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam var mıdır?' diye sorduğunuzda, cevabımız; hayır. Şu anda buna yansıyacak birşey görünmüyor.'' dedi. Yıldız, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki büyümeye işaret ederek, bunu karşılayabilecek yatırımları yapmak gerektiğini vurguladı. Türkiye'de 8 yıl öncesinde yaklaşık yüzde 34'lerde olan üretimdeki özel sektör payının şu anda yüzde 52'ler civarında olduğunu belirten Yıldız, kamu yatırımlarının gittikçe azaldığını, sabit sermaye özel sektör yatırımlarının gittikçe arttığını ifade etti. -''ANİ DEĞİŞİKLİKLER ÇATLAKLAR DOĞURUR''- Kendilerinin de bunu hedeflediğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu: ''Yüzde 100 özel sektör piyasasına geçmek ani değişimlerle olmayacaktır. Bu çok sıhhatli olmaz. Bunun mutlaka takip edilebilir, kontrol edilebilir ve her zaman gözetlenebilir yapı içinde olması lazım. Eğer böyle olmazsa bütün sosyolojik olaylarda olduğu gibi ani değişikliklerin toplumda, sektörde çatlaklar doğurduğunu görürüz. Bunun et, süt, elektrik gibi alanlarda temel olarak birbirinden çok farkı yok. Her zaman için özel sektör tabii ki hakkı olduğu parayı kazanmak isteyecektir. Ama biz bunun makul bir oranda olmasını istiyoruz. Eğer makul oranın daha üzerinde bir miktar olursa, bu bir sermaye transferine dönüşür. Eğer makuliyetin daha altında olursa, bu da o sektörü zorda bırakacak yapıya büründürür. Her ikisini de istemiyoruz. Biz kamunun ister imtiyaz hakkıyla, ister varlık satışlarıyla, ister kredilendirme modelleriyle mutlaka ortak bir noktada buluşabilecek, kamuyla özel sektörün beraber paylaşabileceği bir nokta oluşmasına dikkat ediyoruz. Yoksa verirsiniz 2 katı fiyatı uluslararası sermaye gelir. Ama üreticinin daima ucuz, tüketicinin daima pahalı bulduğu elektrik fiyatlarında kontrol edemeyeceğiniz bir nokta olur.'' -''PETROLÜN VE DOĞALGAZIN OLMADIĞI ORTAM YOK''- Libya'nın günde 1,6 milyon varil üretim yaptığını, dünyanın günlük tüketiminin ise 86 milyon varil olduğunu kaydeden Yıldız, Libya'daki olayların fiyatlara etkisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: ''Libya şu anda üretimin yüzde 25'ini düşürdüğünü söylüyor. Yani 1'ler civarında, hatta daha az miktarın arzda azalmış olmasına rağmen fiyatlar daha fazla arttı. Bunun psikolojik ve sosyolojik yanının reel sektörden daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan Petrol Bakanı bir açıklama yaptı; 'Biz ek 4 milyon varil daha arz yapabiliriz. Yani arz ve talepte bir sıkıntı varsa biz bunu karşılayabiliriz' dedi. Petrolün ve doğalgazın olmadığı bir ortam yok. Fiyat ondan dolayı yükselmiyor. Ama bir ülkenin siyasi istikrarsızlığının nelere yol açabileceğini görüyoruz. Türkiye'de tam tersine, ülkede sağlanan ve sürdürülebilir hale gelen siyasi istikrarla beraber birçok şeyi balans edebilecek bir yapı vardır. O yüzden 'doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam var mıdır' diye sorduğunuzda, cevabımız; hayır. Şu anda buna yansıyacak birşey görünmüyor. Bunu balans edebilecek elimizde yapı olduğunu söylüyoruz.'' -''İSTİKRARLA BERABER FİYATLAR TABİİ HALİNE ÇEKİLİR''- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ulaşım sektöründe serbest piyasada bulunan benzin, mazot, dizel gibi kalemlerin ise ham petrol ve döviz fiyatlarına bağlı yükseldiğine dikkati çekerek, buna siyaseten müdahale etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Özellikle Tunus, Mısır ve Libya'daki olayların sosyolojik tesirinin ne tür boyutlara çıktığının görüldüğüne işaret eden Yıldız, ''Özellikle de insan ölümüyle sonuçlanan olayların fiyatlara daha fazla tesirinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ben sağlanacak istikrarla beraber fiyatların tekrar tabii haline çekileceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu. Benzine zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu ise Taner Yıldız, ''Vergi sabit. Vergide oransal bir artış söz konusu değil. Ama ham petrol ve döviz fiyatlarının artmış olması, direkt bu piyasaya yansımayı getiriyor. Fiyatların kendi makul, tabii haline çekileceğini ümit ediyorum'' diye yanıtladı.