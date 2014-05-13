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Taner Yıldız: Yer altında çıkan yangından dolayı önemli bir sıkıntı var

Taner Yıldız 'AFAD Başkanı ile konuştum kurtarma ekipleri hem Zonguldak’tan TTK ekipleri hem Soma’da bulunan kurtarma ekibimiz bu işin üzerindeler' dedi

13 Mayıs 2014 22:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Manisa Soma'daki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, yer altındaki yangının sıkıntı yarattığını belirterek, “Ben başbakanımızla görüştüm, direkt Soma’ya geçiyorum. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı ile konuştum kurtarma ekipleri hem Zonguldak’tan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) ekipleri hem Soma’da bulunan kurtarma ekibimiz bu işin üzerindeler” dedi.

İşte Yıldız'ın açıklamasından satır başları:

Yer altında çıkan yangından dolayı önemli bir sıkıntı var. Ben başbakanımızla görüştüm, direkt Soma’ya geçiyorum. AFAD Başkanı ile konuştum kurtarma ekipleri hem Zonguldak’tan TTK’nın ekipleri hem Soma’da bulunan kurtarma ekibimiz bu işin üzerindeler. İnşallah ümit ediyorum ki çok büyük sıkıntı çıkmaz. Şu an şehit olan işçi kardeşlerim var. 

Bu safhada verilen rakamların her birisinde farklı rakamlar çıkar. O yüzden tek elden, tek ağızdan bunları takip edeceğiz. Kamuoyuyla bunları paylaşacağız. Öncelikle yer altındaki işçilerimize acilen ulaşmamız lazım. Çok fazla rakamlar üzerinde sizde, bazı yetkili arkadaşlarımızı zorlamayın, hızlıca işçi kardeşlerimize ulaşalım. 

Oradaki kurtarma ekipleri bu işlerde çok tecrübeli olan ekipler. Ama ilk anda yer altına temiz havanın verilmesi önemliydi. Şimdi tahliye havası temiz hava verme kısmına çevrildi. Detaylı bilgiyi Soma’dan açıklama yapacağız. İhmaldi değildi bu konularla alakalı, bunların denetimleri teftişleri sonradan gelir. İlk anda işçi kardeşlerimize ulaşmamız lazım.

 

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