Taner Yıldız: Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "201 madeciyi kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayının artmasından endişe ediyoruz. Zaman geçtikçe umudumuz azalıyor" dedi.

Taner Yıldız, Soma'da meydana gelen maden faciasının ardından açıklama yaptı.

Yıldız çalışmalara devam edildiğini belirterek, 201 madencinin yaşamını yitirdiğini, 60'ı madenci, 20'si de kurtarma ekiplerinden olmak üzere 80 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yıldız, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini vurgulayarak, maden şirketinden alınan sayının ellerinde olduğunu, ancak maden ocağında kaç işçinin olduğu konusunda kesin bilginin olamadığını belirtti.

Yıldız şunları söyledi:

"Çalışmalara devam edildi. 201 madeciyi kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayının artmasından endişe ediyoruz. 80 yaralımızın 60'ı madencilerimiz, diğer 20'si de kurtarma ekiplerinden gaz etkilenenlerdi. Şu anda 4 tane ağır yaralımız var. Durumları da kontrol altına alınıyor. İlk etapta çıkarılanlar birlikte 363 madencimiz olduğunu öğrenmiştik. 72 madencimizin otopsisi tamamlandı. Bir heyetle takip ediyoruz. Ümitlerimiz azalıyor. İçeride kaç madencimiz olduğu konusunda açıklama yapmamaya karar verdik. İçeride kalan madencilerimizin sayısını tahminen biliyoruz. Kesin bilgi olmadığı sürece açıklama yapmayacağız. İçeride yangın devam ediyor. Ulusal yas ilan etmemiz konusunda Sayın Başbakanımızla görüşeceğiz. Sayın Başbakan geldiğinde tekrar açıklama yapacağız."