T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taner Yıldız: Kemal Uzan, 2003'te beni tehdit etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, 2003 yılında randevu alıp, kendisini ziyaret eden Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü

23 Kasım 2017 22:32

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi\'nde katıldığı konferansta, 2003 yılında randevu alıp, kendisini ziyaret eden Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi\'nde \'Yeniler Topluluğu\' tarafından düzenlenen \'İnsanımız ve Türkiye\'nin vizyonu\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şehmus Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta, Taner Yıldız, 2003 yılında kendisinden randevu alan Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini savundu. Taner Yıldız, şunları söyledi:
\"Kemal Uzan, 2003 Mart\'ta bir randevu istedi. Başta konuşmasına nazik ve kibar bir üslup ile başladı. Namaz ve abdestten bahsetti. Daha sonra konuşma ilerledikçe Uzan\'ın üslubu değişti ve sertleşmeye başladı. \'Siz bizim bazı işlerimize mani olmaya başlamışsınız\' dedi. Biz de \'Kanun neyse odur; senin benim işim yok, kanun vardır\' dedik. \'Biz hancıyız, siz yolcu, çok milletvekili, çok siyasetçi gördük. Bize hep böyle baştan derler, sonra pes ederler. O yüzden sen akıllı birine benziyorsun, gençsin de, istikbalin de parlak görülüyor. Bence dikkat etsen iyi olur\' dedi. Ben de üslubunuz hemen değişti. Ben sizin yaşınız ile ilgili ciddi tedirginlik sahibiyim. Sağlığınızdan da sıkıntılıyım dedim.\"
Taner Yıldız, bu konuşma üzerine Kemal Uzan\'a, \'Beni tehdit mi ediyorsun?\' şeklinde soru sorduğunu, onun da \'Hayır\' diye cevap verdiğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHAENERJİTabii KaynaklarBakanı Taner Yıldız GaziantepKemal UzanEnerjiAtatürk Kültür SahnesiTopluluğuTürkiyeGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı FatmaGaziantepRektör Vekili Prof DrDemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24