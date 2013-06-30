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Taner Yıldız: Herkes bir şeylerin arkasına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışıyor

Lice'deki olaylara ilişkin konuşan Taner yıldız, 'oradaki vatandaşlarımız daha fazla yatırımı, daha fazla refah seviyesini hak ediyorlar. Bunu inşallah biz oraya ulaştırmış olacağız' dedi

30 Haziran 2013 16:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Lice'de karakol yapımını protesto eden halka ateş açılması ile ilgili, " Türkiye 'nin normalleşmesiyle alakalı çabalar artarken, bir yandan da bunların engellenmesine yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz" dedi.

Yıldız, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Lice'de 1 kişinin öldüğü olaylara ilişkin sorusu üzerine Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye'nin normalleşmesiyle alakalı çabalar artarken, bir yandan da bunların engellenmesine yönelik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz oradaki karakol, yeni yapılan bir karakol değil, tadilatla alakalı bir konu. Konunun aslının karakolla alakalı olmadığını hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz. Herkes bir şeylerin arkasına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o toz duman indikten sonra bütün olaylar şeffaflığıyla beraber ortaya çıkıyor.

Çözüm süreci, Türkiye'nin en önemli kamburlarından bir tanesini atmasıyla alakalı önemli bir aktivitedir. İnşallah bu kamburu hep beraber atacağız. Türkiye'nin yatırım alanlarının, yatırım noktalarının çoğaldığını hep birlikte göreceğiz.

Oradaki vatandaşlarımız daha fazla yatırımı, daha fazla refah seviyesini hak ediyorlar. Bunu inşallah biz oraya ulaştırmış olacağız. Gerek çözüm sürecine dönük engellemelerin, gerekse siyasi istikrarın sürdürülebilir oluşuna dair engellemelerin hepsinin inşallah halkımızdan aldığımız güçle sonuçsuz kaldığını hep beraber göreceğiz."

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