T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Taner Yıldız: Doğalgaz 4 yıl önceye göre daha ucuz

Taner Yıldız, 'Türkiye, AB ülkelerinde en ucuz beş ülkeden biri' dedi

17 Ekim 2012 18:56

Doğalgaz fiyatlarının 4 yıl önceye göre daha ucuz olduğunu belirten Enerji Bakanı Taner Yıldız, "İndirimler zihnimizde yer almıyor, fiyat artışları hafızada daha çok kalıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, NTV'nin sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Enerji Bakanı son dönemdeki zamlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Benzin fiyatları kendi içinde dalgalanıyor. 10 yıl önce doğalgazı asgari ücretin alma gücü nedir, şimdi nedir? 1.1.2001 asgari ücret 163 TL. Doğalgazın tüketiminin asgari ücrete oranı yüzde 32. Şu anda bu oran yüzde 18 civarında. Doğalgazın alım gücünü artırdık. Elektrik benzer şekilde.

AB ülkelerinde en ucuz beş ülkeden biriyiz. Doğalgazı Türkiye'den çıkarmıyoruz, bir piyasası var. Ülkemize en büyük hediyemiz, petrol ve gazla ilgili arama faaliyetlerini artırmamız. Bugün doğalgaz fiyatları 4 yıl önceye göre daha ucuz. İndirimler zihnimizde yer almıyor, fiyat artışları hafızada daha çok kalıyor. Elektrikte ulusal tarife uygulanıyor."

Türkiye'nin yüzde 72 dışa bağımlı olduğunu belirten Yıldız, "Petrolümüz yok diye oturup ağlamayacağız. Doğalgaz Türkiye'de varsa onu bulacağız. Doğalgazın enerji üretiminde kullanılmasını kısmen doğru buluyoruz. Meskenlerde kullanılması doğru. En fazla ithalattan şikayetçi olan benim. 54 milyar dolarlık ithalat yaptık. Ulaşım sektöründe her birimiz petrol ve türevlerini kullanıyoruz. Arama faaliyetlerini 13.5 katına çıkardık. Petrol varsa biz bunu bulacağız" dedi.

Petrol aramalarıyla ilgili konuşan Yıldız, "Ben ümitli olmasam bu çalışmaları yapamam. İnandığım için yapıyorum. İki tane temel zone var. Basra'dan gelen ve Kafkas zone'u. Biz dünya devleriyle anlaşmalar yaptık. Bir kısmı buldu, bir kısmı bulamadı. TPAO ile kazdığımız kuyuda bir doğalgaza rastladık. 4 aya kadar ne bulduğumuzu, hacimini göreceğiz" diye konuştu.

 

75 milyar dolarlık yatırım

 

Yıldız, üçüncü nükleer santralle ilgili olarak şunları söyledi:

"Depremsellikle ilgili herhangi bir spekülasyona girmeden çalışma yapmamız gerekiyor. Bu en az iki yıllık çalışma. Akkuyu'nun anlaşmaları bitti, zemin etüdleri başladı. Geçen yıl 700 miyon dolar, bu yıl 1 milyar dolar aktarılacak. TANAP projesi gibi, Petkim gibi yatırımlarla beraber biz 75 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız."

ETİKETLER

taner yıldızdoğalgazucuzenerji bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24