Taner Yıldız: Doğalgaz 4 yıl önceye göre daha ucuz

Doğalgaz fiyatlarının 4 yıl önceye göre daha ucuz olduğunu belirten Enerji Bakanı Taner Yıldız, "İndirimler zihnimizde yer almıyor, fiyat artışları hafızada daha çok kalıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, NTV'nin sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Enerji Bakanı son dönemdeki zamlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Benzin fiyatları kendi içinde dalgalanıyor. 10 yıl önce doğalgazı asgari ücretin alma gücü nedir, şimdi nedir? 1.1.2001 asgari ücret 163 TL. Doğalgazın tüketiminin asgari ücrete oranı yüzde 32. Şu anda bu oran yüzde 18 civarında. Doğalgazın alım gücünü artırdık. Elektrik benzer şekilde.

AB ülkelerinde en ucuz beş ülkeden biriyiz. Doğalgazı Türkiye'den çıkarmıyoruz, bir piyasası var. Ülkemize en büyük hediyemiz, petrol ve gazla ilgili arama faaliyetlerini artırmamız. Bugün doğalgaz fiyatları 4 yıl önceye göre daha ucuz. İndirimler zihnimizde yer almıyor, fiyat artışları hafızada daha çok kalıyor. Elektrikte ulusal tarife uygulanıyor."

Türkiye'nin yüzde 72 dışa bağımlı olduğunu belirten Yıldız, "Petrolümüz yok diye oturup ağlamayacağız. Doğalgaz Türkiye'de varsa onu bulacağız. Doğalgazın enerji üretiminde kullanılmasını kısmen doğru buluyoruz. Meskenlerde kullanılması doğru. En fazla ithalattan şikayetçi olan benim. 54 milyar dolarlık ithalat yaptık. Ulaşım sektöründe her birimiz petrol ve türevlerini kullanıyoruz. Arama faaliyetlerini 13.5 katına çıkardık. Petrol varsa biz bunu bulacağız" dedi.

Petrol aramalarıyla ilgili konuşan Yıldız, "Ben ümitli olmasam bu çalışmaları yapamam. İnandığım için yapıyorum. İki tane temel zone var. Basra'dan gelen ve Kafkas zone'u. Biz dünya devleriyle anlaşmalar yaptık. Bir kısmı buldu, bir kısmı bulamadı. TPAO ile kazdığımız kuyuda bir doğalgaza rastladık. 4 aya kadar ne bulduğumuzu, hacimini göreceğiz" diye konuştu.

75 milyar dolarlık yatırım

Yıldız, üçüncü nükleer santralle ilgili olarak şunları söyledi:

"Depremsellikle ilgili herhangi bir spekülasyona girmeden çalışma yapmamız gerekiyor. Bu en az iki yıllık çalışma. Akkuyu'nun anlaşmaları bitti, zemin etüdleri başladı. Geçen yıl 700 miyon dolar, bu yıl 1 milyar dolar aktarılacak. TANAP projesi gibi, Petkim gibi yatırımlarla beraber biz 75 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız."