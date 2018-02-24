Taner Yıldız: Büyüyen Türkiye'nin küçülen ve büzülen enerji sektörü olmaz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, büyüyen Türkiye\'nin küçülen ve büzülen bir enerji sektörünün olmayacağını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi tarafından \'Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor\' projesi kapsamında \'Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik Üretimi Kayseri Buluşması\' düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, sanayiciler ve davetliler katıldı

Programda konuşan Taner Yıldız, \"Türkiye ekonomisiyle, idaresiyle, sosyal hayatıyla bir değişim ve dönüşümün içindedir. Son 15 yıldan bu yana bu ülkenin idaresine konan güçlü irade, bütün sektörlerde kendisini hissetirdi. Büyüyen Türkiye\'nin küçülen ve büzülen enerji sektörü olmaz. Büyüyen enerji sektörünün de bir kenara itilmiş bir yapısı olamaz. Hamd olsun bundan önceki bakanlarımız ve şu anki bakanımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetin milli enerjimizle beraber, özellikle yerli kaynaklarımızın kullanıldığı bir yapı, artık kurumsal hale gelmiş bulunuyor. En son geldiğimiz noktada, dünya ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalamasının daha üzerinde bir yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber, dünyaya örnek olabilecek bir yapı içindeyiz. Dünyanın kullanılan enerjisinin ve hatta gayrisafi yurtdışı hasılasının yaklaşık yüzde 1- 1.5 oranını oluşturuyor. Oransal olarak baktığımızda bütün dünya ülkelerinin ve Avrupa üyesi ülkelerin ortalamasının daha üzerindeki bir jeotermal enerjiye, güneşe, rüzgara sahip. Bunu yaparken, yatırımcı için daima düşük olan, tüketici içinse daima pahalı olan bir paradoksu yönetti. Bu son derece önemli\" ifadelerini kullandı.

Yıldız, \"Türkiye değişirken, büyüyen hatta büyürken de değişen yapısını inşallah daha ilerletecek şekilde devam ettirecektir. Rakamlara baktığınızda bir kısım jeotermalle alakalı konularda verdiğimiz hedefleri ilk 5 yıl içinde aştık. Hedeflerimizi yeniledik. Şu anda Avrupa\'nın birinci, dünyanın da 5\'inci jeotermal yapılanmasıyla alakalı bir derecelendirme haline geldik. Güneşle alakalı geldiğimiz konu nükleer, doğalgaz, kömür gibi enerji üretim kaynaklarının belli bir orana sahip olması gerektiği için buradaki rakamlar konuşulacaktır.\"

Yapılan konuşmanın ardından firma yöneticilerinin sunumlarıyla program devam etti.

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