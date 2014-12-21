Taner Yıldız: Beraber yemek yediğimiz arkadaşlarımız tarafından aldatıldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Biz çok önemli bir duyguyu yaşadık. Bu nedenle çok üzüntülüyüz. Aldanmış olma duygusunu yaşadık. Beraber çalıştığımız, beraber yemek yediğimiz, beraber gayret ettiğimiz çalıştığımız arkadaşlarımızın tarafından aldatıldık. Aldanmışlık duygusu gerek şahıslarda gerekse şirketlerde gerekse ülkelerde son derece önemlidir. Biz bunu hak edecek ne yaptık?” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AKP Kilis 5’inci İl Kongresi’ne katıldı. Kilis’e gelişinde partililer tarafından karşılanan Bakan Yıldız, daha sonra kongre salonunda bulunan kalabalığa hitap etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Reşat Çelebioğlu'nun haberine göre, petrol ürünlerinde düşüş yaşandığını son 6 ay içerisinde uygulanan indirimler ile 6 milyar doların vatandaşın cebinde kaldığını ifade eden Bakan Yıldız, 17 ve 25 Aralık operasyonlarıyla hükümetin hedef alındığını ancak başarılı olunamadığını söyledi. Bakan olarak kendisinin 4.5 yıl kesintisiz dinlendiğini ve beraber yemek yedikleri arkadaşları tarafından aldatıldıklarını dile getiren Taner Yıldız şunları söyledi:

"Bütün gücünü şeffaflığından alan, son derece zarif davranan bir kardeşiniz olarak niçin telefon dinleme ihtiyacı duydunuz? Sayın Putin ile devlet başkanlarıyla, hükümet başkanlarıyla, meslektaşlarım bakanlar ile görüşürken niçin bunları merak ettiniz? Paralel yapıya soruyorum; yoksa siz bunları alıp kapı komşunuza mı verdiniz, yoksa daha uzaklara mı verdiniz? Biz çok önemli bir duyguyu yaşadık. Bu nedenle çok üzüntülüyüz. Aldanmış olma duygusunu yaşadık. Beraber çalıştığımız, beraber yemek yediğimiz, beraber gayret ettiğimiz çalıştığımız arkadaşlarımızın tarafından aldatıldık. Aldanmışlık duygusu gerek şahıslarda gerekse şirketlerde gerekse ülkelerde son derece önemlidir. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Bazı yerlerde, bazı mahfillerde, bazı görevlerde içki içmeyi serbest bıraktınız. Kaldı ki biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz; isteyen içki içiyor, isteyen içmiyor, bununla alakalı bir yasaklama var mı? Ama siz nasıl oldu da dini kisve altında, dini emirlerin ışığı altında içki içmeye müsaade ettiniz. Ben böyle bir şey söylediğimde ’nereden çıktı?’ deniyor. Hiç kusura bakmayın bunlar yaşanan olaylar."

Bakan Yıldız konuşmasının ardından kentten ayrılırken, tek liste ile gidilen kongrede İzzet Toprak Ak Parti Kilis İl başkanlığı görevine seçildi.