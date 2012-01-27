T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taner Yıldız: AB ile ilişkilerimiz resmiyetin ötesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ilişkisinin resmiyetin çok ötesinde olduğunu söyledi.

27 Ocak 2012 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ilişkisinin resmiyetin çok ötesinde olduğunu söyledi. Avrupalı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına ve işbirliğine dikkat çeken Yıldız, “Fiili durumumuzdaki ilişkilerimizin seviyesi resmiyetin çok ötesinde. Resmiyet, iyi ilişkilerin arkasında kalıyor” dedi. Tam üyelik müzakeresinde AB’nin enerji faslını açmamış olmasını “ilişkiler açısından hiç mütenasip bulmuyorum” diye değerlendiren bakan Yıldız’a göre, Türkiye enerji projeleri ve izlediği politikalarla AB’nin önünü açıyor.


Bakan Yıldız, Meclis’te AB ilişkileri, Türkiye Anadolu Boru Hattı (TANAP) Projesi'ni T24’e değerlendirdi. Azeri Şah Deniz II doğalgazını Avrupa'ya ulaştırması için planlanan TANAP’ı anlatırken Azerbaycan’la sıcak ilişkilere dikkat çekti. “Azerbaycan’ın kaynakları arttıkça Türkiye’deki payı da aynı oranda artacaktır” diyen Yıldız’ın değerlendirmesi şöyle:


“Azerbaycan bizim komşu ve kardeş ülkemiz. İlişkilerimizi gerçekleştirebileceğimiz en yüksek potansiyeli sahip ülkelerden bir tanesi. Doğalgazın milli kaynaklarına ulaşması bizim de dolaylı olarak ulaşmamız anlamına gelir.”



“Avrupa’nın önü açılacak’


“Birbirimizi anlayabiliyor ve proje geliştirebiliyoruz” diyen bakan Yıldız’a göre, TANAP bu şekliyle hayata geçirilirse, sadece Türkiye- Azerbaycan’ın bu birlikteliğinin çarpıcı bir örneği olmakla kalmayacak. Aynı zamanda doğalgazda Avrupa’nın önü açılacak.



‘Bütçeye en uygun olanı’


Yıldız, Türkiye’nin 5-6 ülkeden doğalgaz aldığını, fiyatı makul olanın tercih nedeni olduğuna dikkat çekti. “Yüksek fiyatları karşı tavrımız var. En yüksek fiyat veren kontrata tavrımız var” diyen Yıldız, önceki hükümetler dönemlerinde yapılan yüksek fiyatlı anlaşmalara göndermede bulundu ve çarpıcı bir değerlendirme yaptı:


Bizden önce yapılmış kontratların orasını burasını düzeltmekle meşgul oluyoruz.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24