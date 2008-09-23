Taner yeni bir sayfa açtı





Pekin 2008’de Türkiye’nin madalya umutlarından olan ancak 77 kiloda sıfır çekerek hayal kırıklığı yaratan milli halterci Taner Sağır, kendisine yeni bir sayfa açarak yaşadığı kötü günleri unutturmak istiyor.



2004 Atina’da olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Sağır, sporda bazı dönemlerde kötü günler ve olumsuz sonuçların olabildiğini ifade ederek, “Böyle sonuçlarla karşılaşmak istemezdim. Bu bana pahalıya patladı. Bir yıldır oyunlara hazırlanıyordum. Elimden gelen mücadeleyi gösterdim, ama sakatlık gibi bir sorunum vardı” dedi. Hiçbir sporcunun kötü niyetli olamayacağını ve en iyi sonuçları elde etmek için mücadele edeceğini belirten milli halterci, şunları söyledi: “Herkesten daha çok ben üzüldüm. Emeklerim vardı ve boşa gitti. 2004’teki kadar iyi olduğumu düşünüyordum. Ancak Pekin’de sakatlık belimi büktü.”



Yaklaşık 2.5 ay sonra antrenmanlara başlayacak olan Sağır, önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflerken, “Bu kötü günleri unutturmalıyım. Yeni bir sayfa açacağım. Olimpiyatlar benim için iyi bir ders oldu. Herkes başarı beklerken, bir şeyler yapamamak beni üzdü” ifadelerini kullandı.



