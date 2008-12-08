Taner Gülleri atıyor ama...



Kocaelispor'un golcüsü Taner Gülleri, Turkcell Süper Lig'de dört büyük takıma da gol atmayı başardı. Fakat, takımı bu maçlarda puan alamadı. Yeşil-siyahlı takım, Taner Gülleri'nin gol attığı Ankaragücü maçında 1, Konyaspor maçında 3 puan aldı.



Kocaelispor'un forvet oyuncusu Taner Gülleri, Turkcell Süper Lig'de ''4 büyükler'' olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atmayı başardı. Fakat yeşil-siyahlı takım bu karşılaşmaların hiçbirinden puan çıkaramadı.



Bank Asya 1. Lig'in 2007-2008 sezonunda, Kocaelispor formasıyla rakip fileleri 21 defa havalandırarak ''gol kralı'' olan Taner Gülleri, Turkcell Süper Lig'de ise ilk golünü ligin 4. haftasında Galatasaray maçında kaydetti. Körfez ekibi, Taner'in ayağından 10. dakikada gelen maçın ilk golüne rağmen sahadan 4-1 yenik ayrıldı.



Fortis Türkiye Kupası'nda 4-1 yenildikleri Manisaspor maçında da Kocaelispor adına bir gol kaydeden, bir gol de kendi kalesine atan Taner, ligin 7. haftasına kadar suskunluğunu korudu. Taner Gülleri, ligin 7. haftasında 3-2 yenildikleri Fenerbahçe maçında da 22. dakikada attığı golle perdeyi araladı.



Taner, 2-0 öne geçtikleri, ancak sahadan 5-2 yenik ayrıldıkları Beşiktaş maçında da 22. dakikada ilk golü kaydeden oyuncu oldu.



Taner Gülleri son olarak dün 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona eren maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Ancak Umut ve Tayfun'un 2 golüne engel olamayan Kocaelispor, bu maçtan da mağlup ayrıldı.



Kocaelispor, Taner'in ligde gol attığı maçlardan sadece 2'sinden puan çıkarabildi.



Ligin 9. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında Murat Erdoğan'ın 10. dakikadaki golüne, Taner penaltı golüyle karşılık verdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Kocaelispor'un 3-0 kazandığı Konyaspor maçında da Taner Gülleri bir gol attı.



Öte yandan, ligde yaptığı 14 maçın 9'unu kaybeden Yeşil-Siyahlılar, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Körfez ekibi bu maçlarda kalesinde gördüğü 30 gole 17 golle karşılık verdi.

