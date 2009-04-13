Taner Gülleri 3 hafta yok

Kocaelispor-Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kocaelispor'un golcü oyuncusu Taner Gülleri, yarın İzmir'de ameliyat edilecek.



İzmir'de Operatör Dr. Bülent Zeren'in yaptığı muayenede, Taner Gülleri'nin sol dizinde iç menüsküs yırtığı tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun yarın Zeren tarafından artroskopi yöntemiyle ameliyat edileceği bildirildi.



Opr. Dr. Zeren, Taner'in ne zaman yeniden sahalara döneceği konusunda, operasyondan sonra kesin bilgi verilebileceğini, ancak bu sürenin 3 hafta olarak tahmin edildiğini kaydetti.

