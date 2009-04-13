T24 LogoT24 Logo
Spor

Taner Gülleri 3 hafta yok

13 Nisan 2009 20:29

Kocaelispor-Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kocaelispor'un golcü oyuncusu Taner Gülleri, yarın İzmir'de ameliyat edilecek.

İzmir'de Operatör Dr. Bülent Zeren'in yaptığı muayenede, Taner Gülleri'nin sol dizinde iç menüsküs yırtığı tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun yarın Zeren tarafından artroskopi yöntemiyle ameliyat edileceği bildirildi.

Opr. Dr. Zeren, Taner'in ne zaman yeniden sahalara döneceği konusunda, operasyondan sonra kesin bilgi verilebileceğini, ancak bu sürenin 3 hafta olarak tahmin edildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24