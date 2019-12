Taner F.Bahçe'ye de atmak istiyor

Turkcell Süper Lig'de Galatasaraylı Milan Baros'un ardından 13 golle gol krallığında ikinci sırada bulunan Taner Gülleri, Fenerbahçe maçında tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.





Turkcell Süper Lig'de Galatasaraylı Milan Baros'tan sonra 13 golle gol krallığında ikinci sırada bulunan Kocaelispor'un golcüsü Taner Gülleri, Fenerbahçe maçında tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.



Gülleri, Galatasaray maçında iyi oynayarak kimsenin beklemediği bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Oynadıkları son 3 maçta 7 puan topladıklarını ve kümede kalma konusunda ümitlendiklerini dile getiren Gülleri, ''İyi bir hava yakaladık. Çok iyi bir takım olma yolundayız. Mücadele ediyoruz, koşuyoruz, hakem son düdüğü çalana kadar hiçbir şekilde maçı bırakmıyoruz, bunun semeresini de alıyoruz. İyi bir çıkış yakaladık, bu çıkışı Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz'' dedi.



Fenerbahçe maçının kendileri için çok kritik olduğunu ifade eden Gülleri, ''Fenerbahçe son haftalarda daha iyi futbol sergilemeye başladı, zor maç olacak, ancak tek hedefimiz galibiyet. 1-0 olsun bizim olsun. İyi futbol oynayarak kazanacağımıza inanıyoruz'' diye konuştu.



Her maça gol atmak için çıktığını, ligin ilk yarısında ''4 büyükler'' olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a gol atmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını, ancak ikinci yarıda Galatasaray karşısında bu şansızlıklarını yendiklerini belirten Gülleri, ''Gol krallığında iddialıyım. Fenerbahçe'ye gol veya goller atmak istiyorum. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğumuz maçta ilk golü ben atmıştım. İnşallah sarı lacivertli ekibe yine gol atarım ve bu kez takımım kazanır. Gol krallığında iddialı konuma gelmem için de gol atmam şart, ama asıl önemli olan Kocaelispor'un kazanması.'' diye konuştu.



Gülleri, Anadolu kulüplerindeki futbolcuların kendilerini büyük maçlara özel olarak motive ettiğine, Fenerbahçe stadında farklı bir atmosferin olduğuna, bunun hem futbola hem de futbolcuya etki edebildiğine dikkati çekti.



SAĞ AYAK UĞURU



Her maçtan önce dualar okuduğunu belirten Gülleri, ''Maça çıkarken sahaya hep sağ ayağımla girmeye çalışırım, buna çok dikkat ederim. Son Eskişehirspor maçında formamın içine nazar boncuğu takmıştım. Fenerbahçe maçında da uğur getirmesi için nazar boncuğunu takacağım'' dedi.



Gülleri, milli takımda oynamanın en büyük hayali olduğunu ifade ederek, ''Milli takımda oynamam Fatih hocamızın kararına bağlı. Eğer uygun görürse alacaktır diye düşünüyorum. Her futbolcu A Milli Takım formasını giymek ister, ben de her futbolcu gibi o formayı giymek istiyorum'' diye konuştu.



Çeşitli kulüplerden transfer teklifi aldığını, ancak şu an bu teklifleri düşünecek durumda olmadığını söyleyen Gülleri, tek düşüncesinin Kocaelispor'un kümede kalması olduğunu, transferinin şimdilik ikinci planda olduğunu kaydetti.



KUPASIZ KRAL



Taner Gülleri, 2007-2008 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de attığı 21 golle gol kralı olduğunu, ancak hala gol krallığı kupasını alamadığını belirtti.



Turkcell Süper Lig'de de gol krallığı konusunda Galatasaraylı Milan Baros ile birlikte en büyük adaylardan olduğunu dile getiren Gülleri, ''Ama hala geçen seneki gol krallığı kupamı bekliyorum'' dedi.