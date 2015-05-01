Taner Akçam'dan 'Ermeni soykırımını tanıyoruz demedik' diyen Demirtaş'a tepki

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın CNN Türk'te katıldığı 'Ne oluyor' programında Ermeni kıyımı ile ilgili gazeteci Levent Gültekin'in sorduğu, "Türkiye Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmiyorken siz nasıl kabul ettiğinizi ilan edebiliyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt tartışma yarattı.

'Soykırım olarak tanıyoruz demedik' diyen Demirtaş yalnızca Hakikat Komisyonu kurulması gerektiğini ve komisyonun yapacağı incelemeler sonucu çıkacak karara uyacaklarını ifade etti.

Demirtaş'ın sözlerine Prof. Taner Akçam, "Demek ki hala, Demirtaş gibi arkadaşlara da siyasette oy kaybetme kaygısı ile hakikatlerden taviz vermenin uzun dönemde doğru olmadığını anlatmak gerekecek!" diyerek tepki gösterdi.

Taner Akçam Facebook hesabından Selahattin Demirtaş'ın katıldığı programın linkini de paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ohannes Kılıçdağ dikkatimi çekti. Selahattin Demirtaş CNN Türk'de Ermeni Soykırımı konusunda konuşmuş; aşağıda 1:40:09'dan itibaren izleyebilirsiniz. Soruyu soran, "halkımız soykırım demeden siz nasıl bunu baştan ilan edersiniz?", diye soruyor. Demirtaş'ta "biz 1915 soykırımdır, demedik, bir hakikat komisyonu kuracağız, bu komisyon tüm soykırım, katliam gibi şeylere bakacak, bu komisyon neye karar verirse, onun dediği olacak. Elbette halkımız neyi kabul ederse o olacak" mealinde şeyler söylüyor.

Evet, bu sözler elbette, Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir, anlamında geliyor. Her parti, muhalefette iken uçar, iktidara gelince frene basar. Demirtaş oy kaygısıyla biraz erken frene basmış.

Kızamadım bile! Gerçekliğimiz bu: Türkiye'de Ermeni soykırımında en ileri görülen parti bile, oy kaybı korkusu ile daha şimdiden geri adım atıyorsa halimizi siz düşünün.

Gülmemim nedeni ise şu: şimdi zannediyorum, "Obama, ABD soykırımı niye tanımıyor" diye "mangalda kül bırakmayan" epey kişi vardır. Ama bu insanlar iş HDP ve Demirtaş'a gelince muhtemel daha anlayışlı davranacaklardır.

Oy (HDP) ve Hakikat! Çıkarlar (Obama) ve hakikat... seçmek gerçekten zor!

Demek ki hala, Demirtaş gibi arkadaşlara da siyasette oy kaybetme kaygısı ile hakikatlerden taviz vermenin uzun dönemde doğru olmadığını anlatmak gerekecek!

Hep derim, siyaset zor zanaat diye..."

'Taksikse yazık'

Agos gazetesi yazarı Ohannes Kılıçdağı da Demirtaş'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Demirtaş'ın açıklamalarının "Tarihçilere bırakalım'ın versiyonu olduğunu" ifade eden Kılıçdağı, "Demirtaş'ın soykırım sorusuna verdiği cevap şaşırttı. 'Tarihçilere bırakalım'ın bir versiyonunu dillendirdi. Taktikse de yazık" dedi.

Daha önce 'soykırım' demişti

Selahattin Demirtaş, daha önce CNN Türk’te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu ve 18 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan 'Hafta Sonu Keyfi' programında, 1915 Ermeni kıyımı ile ilgili, "Tereddütsüz kabul ediyorum, bu bir soykırımdır. Milletvekili olduğumdan beri, ondan önce insan hakları avukatlığı yaptım. Bu konudaki yaklaşımım hiç değişmedi. Kimse kusura bakmasın. Çok acı tarihi bir olayı birileri resmi tarihi örttü diye ben de buna boyun eğecek değilim" ifadelerini kullanmıştı.