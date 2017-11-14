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Tanem Sivar'ın komşusunun ateş açma görüntüleri ortaya çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in Bozburun Mahallesi'nde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana'nın köpeklerini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları K

14 Kasım 2017 21:23

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'in Bozburun Mahallesi\'nde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana\'nın köpeklerini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşuları K.Ü.\'nün, av tüfeğiyle ateş açma görüntüleri ortaya çıktı.
Sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana\'nın \'Cango\' ve \'Pamuk\' adlı köpekleri, iddiaya göre, komşusu K.Ü. tarafından zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından \'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor\' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu. Sosyal medyada yankı bulunan olay, yazılı ve görsel basında da yer aldı.
Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çift, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi. Öfkeli komşunun, evin içinden aldığı av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın geçen pazar günü yaşandığı öğrenildi.
Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, olayın ardından jandarmaya giderek komşularından şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan K.Ü., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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