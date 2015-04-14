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Tandoğan Meydanı'nın adı değişti, Anadolu Meydanı oldu

İsim değişikliği önergesine CHP'li meclis üyeleri itiraz ederken, MHP'li üyeler ise çekimser oy kullandı

14 Nisan 2015 01:03

Ankara'nın sembol mekanlarından olan, yıllardır mitinglere ve eylemlere ev sahipliği yapan Tandoğan Meydanı’nın ismi "Anadolu Meydanı" olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen isim değişikliği önergesine CHP’li meclis üyeleri itiraz etti. MHP’li üyeler ise Tandoğan isminin değiştirilmesinde çekimser oy kullandı. Meydanın yeni ismi 96 AK Partili ve 3 bağımsız meclis üyesinin toplam 99 oyu ile kabul edildi. 

İsmini eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’dan alan Tandoğan Meydanı'nın adı ilk olarak 2012 yılında değiştirilmiş ve meydanın adındaki "Nevzat" kaldırılmıştı. 

 

'Türkiye’ye komünizm lazımsa onu da biz getiririz'

 

1929 yılında Ankara Valiliği’ne atanan ve aynı zamanda Ankara Belediye Başkanı da olan Nevzat Tandoğan, valilik yaptığı dönemde halk ve kendi istediklerini yazmayan gazeteciler üzerinde baskı kurmuştu. Tandoğan'ın akıllarda kalan en büyük icraatı, “Türkiye’ye komünizm lazımsa onu da biz getiririz” sözüydü. 

Ankara’da 1945 yılında işlenen ve o dönem ‘Ankara Cinayeti’ olarak anılan olayda adı geçen Vali Tandoğan, cinayeti kasten ve bilerek örtbas etmekle suçlanmış,  yaşananların ardından çevresindeki yakın dostlarının kendine sırt çevirdiğini düşünerek, 9 Temmuz 1946’da tabancası ile intihar etmişti.

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