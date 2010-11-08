-TANDOĞAN 1 AY SONRA SAHALARA DÖNEBİLECEK BURSA (A.A) - 08.11.2010 - Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı, Medical Park Antalyaspor maçında attığı gol sırasında sakatlanan Ali Tandoğan'ın başına gelen olayın çok üzücü olduğunu belirterek, ''Telaşlandık ama çok şükür korkulacak bir durum yok'' dedi. Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, Ali Tandoğan'ın ''cengaver'' diye adlandırılabilecek çok hırslı bir oyuncu olduğunu, takımının başarısı için terini son damlasına akıtmakla kalmayıp zaman zaman riskler de aldığını söyledi. Doktorlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda Ali Tandoğan'ın 1 ay sonra sahalara dönebileceğini anlatan Bölükbaşı, ''Ali Tandoğan'ın başına gelen çok üzücü, telaşlandık ama çok şükür korkulacak bir durum yok. Dün ameliyat edildi ve şu anda sağlık durumu iyi'' diye konuştu. Recep Bölükbaşı, Ali Tandoğan'ın sağlık durumunun kendileri için her şeyden önemli olduğunu belirtti. Ali'nin durumunu öğrendikten sonra maça ilişkin hiçbir şey düşünmediklerini vurgulayan Bölükbaşı, buna karşın ilk yarıda iyi oynamadıklarını, ancak ikinci yarıda daha etkili olduklarını kaydetti. Bölükbaşı, 2-0 yenik durumdan skoru 2-2'ye getirerek yenilmezliklerini sürdürdüklerine değinerek, şunları kaydetti: ''İkinci yarı galibiyeti kaçıran biz olduk. Belki son 10 dakikayı 10 kişi oynamasaydık durum daha farklı olabilirdi. Sonuçta Medical Park Antalyaspor gibi iyi bir takımla deplasmanda oynadığımız maçtan 1 puanla dönmek de kötü değil. Bundan sonra bizim için tüm maçlar böyle olacak. Daha önümüzde çok uzun bir süreç var. Liderliği kaybettik ama önemli olan sezon sonunda nerede olduğunuz. Umarım bu sezonun sonunda da geçen yıl olduğu gibi ligi zirvede şampiyon olarak bitiririz.'' Hafta sonu bu hafta liderliği teslim ettikleri Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Bölükbaşı, seyircileri önünde yapacakları bu maçı kazanarak, yeniden ilk sıraya yükselmek istediklerini sözlerine ekledi.